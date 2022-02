Luis Joaquín Méndez: Soy intolerante a la corrupción, dice próximo fiscal de Jalisco

Con cuestionamientos sobre el trabajo realizado por la Fiscalía de Jalisco y la percepción de impunidad, Luis Joaquín Méndez Ruiz, designado por el gobernador como fiscal estatal, compareció ante diputados de la Comisión de Seguridad y Justicia, previo a que emitan el dictamen y voten su ratificación como titular de la dependencia.

El próximo fiscal enfrentó cuestionamientos de Mara Robles y Enrique Velázquez del partido Hagamos, que criticaron los resultados en temas como las investigaciones por desaparecidos, violencia contra las mujeres, homicidios como el del ex gobernador Aristóteles Sandoval, y la presunta infiltración de la delincuencia en la Fiscalía; por su parte, legisladores de Acción Nacional, Morena y Movimiento Ciudadano dirigieron preguntas sobre la experiencia y preparación del funcionario.

Méndez Ruiz sostuvo que es intolerante a la corrupción, se comprometió a que no habrá represión, ni uso político de la procuración de justicia. Argumentó que según las estadísticas han tenido avances, aunque advirtió que no está satisfecho y que buscará seguir mejorando.

“Soy intolerante a los actos de corrupción, a la impunidad, esos ya son principios, no los aprendí en los libros o en la ley, son principios que traigo. No hay tregua en actos que vayan contra el debido proceso, tenemos que seguir trabajando en las áreas que son prioridad y seguirlas reforzando, mi meta es que la percepción se pueda mejorar”, expuso.

A las preguntas sobre la investigación de casos de personas desaparecidas, refirió que las áreas encargadas han triplicado su personal y la consigna es investigar para localizarlos vivos; del caso del gobernador Aristóteles Sandoval, dijo que la investigación sigue abierta, que identificaron a los autores materiales y hay cuatro ordenes de aprehensión emitidas, aunque no hay detenidos. Respecto a las investigaciones por la represión a las manifestaciones de junio de 2020, precisó que el caso está en la Fiscalía Anticorrupción.

Luego de que la diputada Mara Robles reiteró, al menos tres veces, un planteamiento sobre la represión, Méndez Ruiz se comprometió a que respetará la libertad de expresión y todos los derechos.

“Respecto a la infiltración, tenemos que trabajar con el tema de capacitación del personal; todas las corporaciones de seguridad presentamos una problemática, estamos todos los días trabajando en ello. La gente que no tenga que estar en la institución porque no cumple con el perfil o los requisitos, no tiene que estar ahí”, añadió.

Sobre las reformas pendientes para dar autonomía a la Fiscalía, apuntó que es respetuoso de la ley y la Constitución, que no aceptaría una instrucción diferente a lo que marca la legislación.

Quien se desempeñó como fiscal ejecutivo comentó que el COVID afecta diferentes áreas de la dependencia que este año ha registrado mil contagios entre su personal. Aclaró que no tiene parentesco o lazos familiares con el exfiscal Gerardo Octavio Solís.

Los legisladores de Hagamos comentaron que, pese a sus cuestionamientos, desean que el próximo titular de la Fiscalía realice un buen trabajo y agradecieron su apertura a las preguntas. Tras la comparecencia, el diputado Enrique Velázquez comentó que presentará una iniciativa para que se concreten las reformas pendientes para darle autonomía a la Fiscalía estatal, recriminó que a la reunión sólo hayan acudido siete legisladores.

Luego de que la Comisión avale el dictamen de ratificación, se espera que Méndez Ruiz sea ratificado como fiscal estatal este jueves en sesión del pleno del Congreso de Jalisco.

