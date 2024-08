Los patines eléctricos generan riesgo en ciclovías y avenidas

Aunque la Ley de Movilidad del Estado establece un límite de velocidad de 25 kilómetros por hora (km/h) para los patines eléctricos, algunos usuarios exceden ampliamente esta restricción, alcanzando velocidades de hasta 70 km/h. Esta situación ha generado preocupación entre peatones y ciclistas que transitan por las ciclovías, quienes consideran que estos vehículos a alta velocidad representan un riesgo significativo.

La Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) ha señalado que en avenidas como Mariano Otero, Aviación, del Bajío y Circuito JVC, ciertos patines eléctricos llegan a alcanzar hasta 72 km/h. Este medio pudo corroborar que, especialmente en las avenidas Mariano Otero y Aviación, los usuarios de patines eléctricos circulan a velocidades superiores a lo permitido.

Con la ayuda de un radar, se constató que en Mariano Otero los usuarios de patines eléctricos alcanzan en promedio 55 km/h, con algunos vehículos superando los 60 km/h. En Aviación, donde la ciclovía comparte espacio con la banqueta, la velocidad promedio es de 50 km/h, y en algunos casos se han registrado velocidades superiores a los 65 km/h.

“Van muy rápido y ni siquiera te avisan, solo los ves pasar rapidísimo, más rápido que los carros. Afortunadamente, a mí no me ha pasado nada, pero imagina que me atropella uno de esos, nos iría mal a los dos: a mí porque saldría volando y al que lo maneja porque tampoco son seguras y también saldría volando”, comentó María, quien transita diariamente por avenida Aviación para llegar a su trabajo.

En Mariano Otero, a pesar de que existe un carril exclusivo para ciclovía, los ciclistas también se han quejado de la alta velocidad a la que circulan los patines eléctricos, lo que aumenta el riesgo de accidentes. “Uno viene bien y de repente te pasan al lado muy rápido, eso es muy peligroso. Lo peor es que casi siempre son jóvenes. En una de esas chocan y ya estaríamos hablando de una tragedia”, mencionó Rubén, ciclista habitual en Mariano Otero.

Mientras tanto, el Congreso del Estado está analizando una reforma para regular el uso de los patines eléctricos en la ciudad. Aunque la iniciativa no contempla multas ni sanciones económicas, se ha dejado abierta la posibilidad de que los municipios puedan establecer regulaciones. “No estamos considerando multas en este momento. Nuestro principal objetivo es seguir incentivando el uso de transportes alternativos y las multas irían en contra de eso”, señaló Mónica Magaña, presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte del Congreso de Jalisco, quien presentó la iniciativa.

Recomendaciones

Es crucial llevar siempre un casco para proteger tu cabeza en caso de caídas. También considera utilizar rodilleras y coderas.

Evita exceder los límites de velocidad establecidos. En áreas urbanas transitadas, es mejor reaccionar a tiempo ante cualquier obstáculo.

Asegúrate de que tu patín eléctrico esté equipado con luces delanteras y traseras, especialmente si planeas conducir de noche.

Siempre que sea posible, utiliza carriles para bicicletas o ciclovías. Evita circular por las aceras, entre los automóviles o en sentido contrario.

Conducir con una sola mano o sin manos reduce considerablemente tu control sobre el patín. Mantén siempre ambas manos en el manubrio para tener un mejor manejo y evitar accidentes.