LordMantenimiento destroza auto de mujer; autoridades dan seguimiento al caso

Luego de que se diera a conocer en redes sociales el caso de una nueva agresión hacia el vehículo de una mujer, por parte de un hombre al que denominaron #LordMantenimiento, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISMEH) informó que ya dan seguimiento al caso.

A través de su vocería se informó que la subsecretaria de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, María Elena García, ya estableció contacto con Gabriela E. quien a través de su cuenta de Facebook denunció la agresión por parte de Ricardo “N”. Luego de esto se espera que puedan brindar a la víctima la orientación necesaria para salvaguardar su seguridad.

Desde el fin de semana Gabriela E. compartió en su cuenta un video en el cual se aprecia cómo #LordMantenimiento golpea su vehículo con un martillo y le rompe los cristales, mientras la agrede con groserías y la amenaza con matarla.

“Vuélvete a meter conmigo, síguete metiendo conmigo. Te voy a matar”, sentencia el hombre mientras ella le pide que se detenga y deje de destruir su vehículo. “¿Yo qué te he hecho?”, pregunta ella.

En su publicación, no especifica cuándo se llevó a cabo la agresión, sin embargo Gabriela E. indicó que, pese a que la denuncia fue puesta “hace meses”, el hombre no ha reparado el daño y que además tuvo que mudarse por su seguridad y la de se familia. La Fiscalía del Estado refirió no contar con alguna denuncia previa, sin embargo aseguró que ya esperan a la víctima para también darle seguimiento desde sus adjudicaciones.

“Temo por mi seguridad. Este tipo me atacó y amenazó de muerte... solo porque se le cobro el mantenimiento, ya que yo era administradora y debía varios meses... ocurrió en Zapopan. Lo hago responsable de cualquier cosa que me suceda a mi, a mi familia o a mis bienes”, señaló en el mensaje compartido en su cuenta, mismo que posteriormente se volvió viral.

