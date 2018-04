Lomelí promete potencializar al sector joyero y combatir inseguridad

A potencializar el crecimiento de la industria joyera a nivel internacional, creando enlaces comerciales con Europa y Asia y posicionar el nombre de Jalisco en el mundo de esta industria, tal como ahora es Guadalajara, capital joyera de América, se comprometió Carlos Lomelí, candidato de Morena a la gubernatura de Jalisco.

La seguridad es otro punto en el que prometió trabajar. A los miembros del sector joyero les mencionó su preocupación por atender la inseguridad que padece Jalisco. Una vez que sea gobernador, de la mano con el Presidente de México, se coordinarán para combatir este problema de fondo, dijo.

"El empresario no tendrá que padecer este problema que aqueja a sus empresas, a sus trabajadores y a sus familias".

Apuntó que en el año 2000 fue parte de la industria joyera, de modo que "me da mucha emoción ver cómo ha crecido la industria joyera, me da mucha emoción que no nos hemos quedado en el rezago tecnológico, que hacen piezas impresionantes con maquinaria mexicana, con joyeros mexicanos altamente artesanales y mucho gusto el crecimiento de los expositores. Es muy motivante para la industria de Jalisco por el aporte al producto interno bruto que genera la industria".

En otra de sus actividades de campaña a la gubernatura, Lomelí asistió a un encuentro con motivo del Día Internacional de la Salud, en el Casino del Médico en la Asociación Médica de Jalisco.

LS