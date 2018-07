Lomelí no tiene ofertas aún en el Gobierno Federal

Tras los resultados de las elecciones para el Gobierno del Estado que dan a Movimiento Regeneración Nacional (Morena) el segundo lugar, su candidato, Carlos Lomelí, no tiene una propuesta aún de parte del ganador a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, de sumarse a su proyecto político.

“No lo sé, se los dije, es más, ayer en la noche hasta se me quebró la voz, estoy muy feliz, muy contento de que después de tantos años de lucha Andrés sea nuestro Presidente y no es lo que me mueve, pero hoy por hoy no tengo ninguna propuesta”.

En cambio, dijo, está concentrado en que sean escuchadas las peticiones de las personas que votaron por él.

“Respetaremos las causas de la gente y seremos garantes de que su voz sea escuchada en el Congreso de la Unión, en el Congreso local y los ayuntamientos. (...) La verdadera oposición no puede ser sumisa. Seremos férreos vigilantes del gobierno estatal hoy electo, siempre positivos, jamás seremos un impedimento para el crecimiento de Jalisco”.

A si vez, Lomelí anticipó que se enfocarán en el registro de Movimiento Regeneración Nacional en el estado en las próximas semanas. “Morena apenas se constituirá formalmente como un partido político en Jalisco y lo haremos con una visión madura, moderna, plural e incluyente. El 3 de agosto iniciaremos el proceso de la formalización de nuestro partido, hay que estar muy pendientes”.

Pese a los resultados adversos para su candidatura, dijo estar satisfecho y contento con el triunfo de López Obrador en la Presidencia y con los resultados que su partido obtuvo en Jalisco pese a ser prácticamente nuevos competidores. “Estamos muy contentos, ninguna fuerza política había logrado colocarse en tan poco tiempo de cero a la segunda fuerza política en el estado”.

Al momento, aseguró que no ha dialogado con el candidato electo de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, a quien pensó que derrotaría con siete puntos arriba.

Agregó que no está preocupado por las revisiones que Alfaro anticipó que haría a las cuentas del Gobierno del Estado y de las presuntas compras a sobreprecio de medicamentos a sus empresas. “No tenemos ningún contrato ni ninguna relación contractual desde que llegó el actual gobernador Aristóteles Sandoval”.

“Yo no estoy esperando a que Alfaro me dé de comer, yo soy un empresario, un industrial que va más allá, yo puedo vender en los demás gobiernos sin ningún problema, lo he venido haciendo siempre a través de una consolidada y surto medicamento a nivel nacional, no solamente a Jalisco, surto a todos los estados de toda la República”.

