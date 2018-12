Lomelí desconoce qué pasó con la Operación Jalisco

Sobre la Operación Jalisco, la cual fue organizada por la pasada administración federal para capturar a los líderes de las bandas criminales que operan en esta entidad, principalmente Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", Carlos Lomelí, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, dijo que no sabe si aún continúe.

"Es una indicación que debe de venir del gobierno federal, hoy por hoy no se ha tocado ese tema, no hemos tocado el tema con respecto a la captura. (...) No tengo conocimiento de eso y no lo pudiera comentar en caso de que lo supiera".

Mientras no sepa si aún continuarán con el objetivo de capturar a "El Mencho", Lomelí continuará con las acciones federales anunciadas con las que se espera que regrese la seguridad al territorio.

"Nosotros estamos impulsando desde la parte de los programas sociales, nuestras mejores armas serán la generación de empleo, garantizar la educación de nuestros jóvenes, el despertar del campo, la conectividad de nuestro estado y lo más importante, garantizar la educación de nuestros jóvenes".

LS