Lluvias “tumban” 36 fincas durante este año en la ZMG

La falta de mantenimiento, antigüedad, sobreconstrucción y el reblandecimiento por las lluvias han sido los principales factores de 36 derrumbes de fincas este año en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG).

Las unidades de Bomberos de la metrópoli dieron a conocer que la Perla Tapatía tuvo 29 inmuebles afectados, Zapopan cuatro y Tlaquepaque tres.

Tonalá aseguró que durante esta administración no ha registrado incidentes de este tipo.

Uno de los percances ocurrió apenas el 13 de julio en el Centro Histórico, cuando una mujer resultó con lesiones regulares luego de que la marquesina de una zapatería le cayó encima. Se informó que la razón fue falta de mantenimiento y sobrepeso en la azotea.

Otro sucedió tres días después, el 16 de julio, en el cruce de Ciprés y Sauce, en la Colonia Del Fresno. Una pareja quedó herida tras caerle dos bóvedas de su vivienda por el remojamiento que ocasionaron las precipitaciones.

En Zapopan, el derrumbe de un muro de una casa ubicada en Puerto Galileo y Costa Chica hirió a un hombre de 40 años el 29 de julio. La causa fue la combinación de lluvias y la sobreconstrucción, ya que en un segundo nivel habían colocado una marquesina con un balcón, y el excesivo peso del aluminio provocó el colapso.

SIN AYUDA. María de Jesús Marisol y Fernando Contreras perdieron el 16 de julio parte del lugar donde viven en la Colonia Del Fresno. Ella quedó lesionada de un brazo tras el derrumbe. Las autoridades no les han brindado apoyos. El Informador/ A. Camacho

Renacer entre los escombros

Sobrevivieron al colapso de su casa el pasado 16 de julio de este año y ahora viven olvidados entre los escombros. Fernando Contreras de 55 años y María de Jesús Marisol Reynoso de 38 años tienen su hogar incompleto en la Colonia Del Fresno y no han recibido apoyo de las autoridades.

Actualmente habitan en cuartito improvisado de lámina de un poco más de un metro cuadrado que hicieron sobre los ladrillos caídos y entre el polvo que no se va.

Fernando, conocido como “Tato” en la Del Fresno, se dedica a la mecánica de motocicletas, vive al margen de trabajos que le llevan y presenta problemas en su ojo izquierdo.

María de Jesús Marisol aporta a su hogar lavando carros de vecinos, pero está lesionada de una de sus manos. A ambos se les complica sacar lo necesario para el día a día.

Ella dijo que después del derrumbe de la casa en donde rentan sintió que tuvo otra oportunidad de vida.

“Volví a nacer, no me lo esperaba. Sentí miedo porque la señora de enfrente me gritaba ‘güera estás viva’, pero yo no la escuchaba bien, hasta que él me comenzó a desenterrar de la cara. No podía mover el brazo, desesperada grite por mis hijos, y le pedía a mi papá, como ya murió, que no me dejará enterrada. Es una cosa muy fea, se sintió horrible”, señaló la mujer, quien dijo ser madre dos hijos que se encuentran en albergues.

Contreras describió el momento del accidente como un fuerte choque que no esperas y en el que de repente apareces noqueado en el suelo.

“Se movían las casas y todavía se mueve la tierra cuando pasa un camión. Ese día iba a chambear yo para San Agustín y me levanté a las 6, vi a una gallinita chiquita que estaba inquieta cuando me acosté. Se escuchó como un choque y no supe de mí, abrí los ojos y sentí ahogarme, era un montón de tierra, poco a poco empecé a salir y me desesperé, me estaba comiendo el lodo, estaba lloviendo exagerado y no sabía dónde quedó ella”, dijo.

Contó que pasó una camioneta de la Policía y cuando vio el derrumbe les ayudaron los policías y los llevaron a la Cruz Roja. “A ella la saqué y se dañó el brazo”.

“A mí me faltó lo principal, si están rentando exigirle al dueño el mantenimiento y checar la caducidad del adobe, ladrillo o enjarre lo que sea, también drenaje, porque hay muchas fugas y hace uno desidia y esas son las consecuencias”, apuntó.

En la misma manzana, por la calle Sauce, hay otras tres viviendas con daños estructurales.

"La recomendación es que nos llamen, no podemos nosotros determinar sin acudir. Si ven un tipo de grieta que los deje en duda de la estabilidad de su casa, llámenos y con gusto acudimos con los especialistas para que puedan determinar si su vivienda es estable y no representa riesgo para la familia".

- Alfonso Santoyo Sánchez, primer oficial bombero de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos de Zapopan.

Derrumbes en los últimos años



2021 2020 2019

Guadalajara 29 31 27

Zapopan 4 7 0

Tlaquepaque 3 1 3

Total 36 39 30

*Tonalá asegura que no tiene casos

Fuente: Dependencias de Bomberos de los municipios

EN ZAPOPAN

Hay 153 fincas con afectación estructural

La tormenta del 24 y 25 de julio ocasionó en Zapopan que el arroyo “El Seco” se desbordara, dejando afectaciones en 608 casas, de las cuales 153 tienen daños estructurales a las que se les tienen que dar mantenimiento para ver si pueden seguir siendo habitadas.

Esta zona no presentaba inundaciones similares desde hace 10 años, según una revisión de notas periodísticas y con base en las estadísticas de Bomberos de Zapopan durante el 2021.

“Desde el día 24 hasta el día de hoy se cuenta con personal en La Colmena establecido para cualquier reporte que tengamos con el paso de los días y nuevas lluvias que seguimos presentando”, destacó Alfonso Santoyo Sánchez, primer oficial bombero.

El rescatista Santoyo Sánchez añadió que los integrantes del grupo que vigila los domicilios afectados son ingenieros civiles y arquitectos.

“Mandamos al grupo de ingenieros y arquitectos, valoran la vivienda y seguimos en ese punto trabajando con ellos para darles la mejor atención que requieran”, dijo.

Además, para Alfonso Santoyo los daños en la mayoría de las viviendas son porque se edificaron sin regulaciones de construcción y un estudio de suelo.

“El 98 por ciento son temas de autoconstrucción de casas que no fueron fincadas bajo un esquema de seguridad llevando a cabo reglamentos de construcción”, dijo.

