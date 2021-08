Con helicóptero “Zeus”, Guadalajara rescata a 20 en los últimos dos años

Del hospital al aire: Rocío es paramédica en “Zeus”

Comenzó a los 18 años como voluntaria en la Cruz Roja, luego entró a estudiar la carrera de enfermería y colaboró en cirugías dentro de quirófano y urgencias, pero Rocío quería hacer más.

“Me gusta mucho la enfermería, pero también me gusta la adrenalina. Cuando yo comencé en enfermería yo no me sentía satisfecha. En muchas ocasiones me decían que no podía intervenir porque no era el médico”, contó.

Fue entonces que hizo trámites para ser socorrista en distintas corporaciones municipales y ambulancias particulares. Sin embargo, la vida la llevó a convertirse en policía vial del Ayuntamiento de Zapotlanejo.

“Mi vida dio un cambio completamente. Empiezo a detener personas, a hacer persecuciones, y a enfrentarme a la discriminación que se tiene hacia la policía, porque por ser la ‘señorita enfermera’, caí an las ofensas e insultos”.

Después se sumó a la Policía de Guadalajara, donde gracias a sus estudios y capacitaciones previas, entre ellos rapel y rescate, Rocío fue invitada al escuadrón aerotáctico del helicóptero “Zeus”.

Aunque tiene el entrenamiento necesario para actuar como una francotiradora desde el aire, su función principal dentro del escuadrón es apoyar en el rescate de personas y auxiliarlas de manera médica y emergente, a fin de estabilizarlas para llevarlas a un puesto de socorros.

“Mi idea siempre ha sido cambiar la forma en la que la ciudadanía ve a la Comisaría, que vean que también hay buenos elementos y que la gente de la Comisaría está preparada, por eso acepté estar aquí. Sí tiene un poco más de trabajo y riesgo, pero riesgo se corre en todas partes. Es para mí una satisfacción y un gusto estar volando y haciendo este trabajo día con día”, añadió Rocío.

Además de su experiencia en las áreas de medicina y seguridad, ahora estudia el quinto semestre de la Licenciatura en Derecho y es mamá de tres hijos.

Detienen a 31 personas

El personal aerotáctico que opera el helicóptero “Zeus” de la Comisaría de Guadalajara puede avanzar hasta 20 cuadras en menos de 12 segundos y se utiliza para realizar detenciones.

De 2020 a la fecha, han capturado a de 31 personas mediante los sobrevuelos de seguimiento y localización. Han hecho además otros 400 vuelos de reconocimiento a los que se añaden otros urbanos, tácticos y de montaña.

“Lo primero que se piensa es que con un helicóptero la Policía va y dispara desde el cielo, pero eso no es algo tan común, lo que hacemos es dar un apoyo a la ciudadanía en todos los aspectos aprovechando las capacidades de la aeronave, desde rescates aéreos, extinción de incendios, ambulancias aéreas, entre otros”, dijo el capitán de vuelo, de quien se omite su nombre por seguridad. Añadió que “cuando vas en vuelo puede abarcar un área visual más amplia que el personal en tierra. En el caso de persecuciones o asaltos es más sencillo decir hacia dónde se dirigen los delincuentes”.

