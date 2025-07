Este jueves se registró una nueva víctima asociada a la temporada de lluvias 2025. Se trata de un hombre quien, se presume, pudiera tratarse de Adrián Guerrero, quien fue arrastrado por la corriente al caer a un canal pluvial durante la lluvia del pasado 12 de julio, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

Se trataría entonces de la víctima número siete registrada oficialmente como "a causa del actual temporal", y la décima asociada a las condiciones de lluvia existentes al momento del fallecimiento.

Fueron poco más de 110 horas de búsqueda invertidas por personal de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, en coordinación con elementos de su homóloga estatal (UEPCBJ), en las que, con apoyo de un binomio canino y sobrevuelos en la zona donde corren los arroyos que conectan al canal, pudieron encontrar al hombre.

El incidente fue reportado la noche del 12 de julio, alrededor de las 21:20 horas, que informaban del extravío de la víctima entre la crecida del agua registrada en Avenida de Los Altos y Avenida Hacienda de Atemajac, en el Fraccionamiento Villas de la Hacienda.

"Las fuertes lluvias provocaron un incremento considerable del nivel del agua en el canal, ocasionando su desbordamiento y encharcamientos en la zona, agravados por la acumulación de basura que obstruyó el flujo del agua", señaló la autoridad municipal.

Añadió que, tras recibir el reporte del incidente, bomberos del municipio desplegaron un operativo de búsqueda conformando brigadas para recorrer los canales desde el sitio del incidente hasta la presa de Las Pintas, tanto a pie tierra y a bordo de lanchas inflables, como con sobrevuelo de helicóptero y drones.

Además, distintas dependencias municipales trabajaron en el desazolve de los canales para facilitar su localización. Como parte de estas labores, durante las primeras horas del domingo 13 de julio se localizó una motocicleta dentro del cauce, a solo unos metros de donde se reportó su caída, misma que de acuerdo con familiares del hombre, reconocieron la motocicleta propiedad de la víctima.

El cuerpo fue localizado este día durante un sobrevuelo de reconocimiento en helicóptero, dentro de un canal ubicado al costado del vaso regulador del fraccionamiento Villas del Hacienda. Se espera que en las próximas horas pueda ser identificado, afirmó la autoridad municipal.

Con él suman ya 10 las víctimas relacionadas con el actual temporal: siete víctimas directas y reconocidas oficialmente por las autoridades en materia de Protección Civil y dictámenes periciales, y tres víctimas indirectas.

El director de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco, Salomón Molina Zamora, pidió a la población evitar cruzar zonas inundadas o corrientes de agua, ya sea a pie, en bicicleta, motocicleta o automóvil, pues esto representa un grave peligro. "Si ven crecientes o lugares inundados, no minimicen el riesgo. Siempre es peligroso porque no podemos ver dónde pisamos. No crucen canales ni crecientes, evitemos la pérdida de vidas humanas", subrayó.

La Coordinación General de Prevención y Servicios de Emergencia recuerda a la ciudadanía que, en caso de emergencia, pueden comunicarse al C4 Tlajomulco al teléfono 333 283 4545 o al 911.

