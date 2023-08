De los 360 sitios recurrentes de inundación registrados en la ciudad por el Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), 30 de ellos son pasos a desnivel o retornos deprimidos. Sin embargo, este temporal se detectaron inundaciones en túneles que no estaban considerados en el catálogo.

Entre estos pasos a desnivel se encuentran el de López Mateos y Copérnico, López Mateos y La Calma, el retorno subterráneo norte de Periférico y Mariano Otero, la desincorporación de López Mateos a Periférico, el retorno deprimido de Periférico y 5 de Mayo y el nodo subterráneo de Ávila Camacho y Américas.

De los 50 puntos donde el agua alcanza mayor altura, según el Imeplan, 10 son túneles vehiculares. El más peligroso es Inglaterra y Niños Héroes, donde el agua llega hasta los seis metros. Le siguen Lázaro Cárdenas y Mariano Otero, bajo los Arcos del Milenio; Washington y avenida Colón, Héroes Ferrocarrileros y Chicago y Washington y 8 de Julio. En estos últimos cuatro el agua alcanza los dos metros. En 2021, una persona se ahogó en el de Héroes Ferrocarrileros.

Sobre las recientes inundaciones en pasos a desnivel que antes no se anegaban, el coordinador de Protección Civil de Guadalajara y Zapopan, Sergio Ramírez, dijo que esto ocurrió por acumulación de basura, robo de equipamiento y en algunos casos deficiencias en la construcción.

Ciento cinco automotores han quedado atrapados en Zapopan y otros 25 en Guadalajara debido a las inundaciones provocadas por las lluvias. EL INFORMADOR/H. Escamilla

Basura y robo provocan inundaciones en túneles

Las inundaciones ocurridas en las últimas semanas en pasos a desnivel que antes no se inundaban, se derivan de la acumulación de desechos que taponean los drenajes, robo de equipamientos e incluso deficiencias constructivas, comentó el coordinador de Protección Civil de Guadalajara y Zapopan, Sergio Ramírez López.

En los pasos deprimidos inundados en este temporal el agua alcanza desde 20 hasta 70 centímetros, es decir, escenarios que implican riesgo para automovilistas y sus vehículos. La acumulación de basura en el desagüe es el factor principal, pero también el robo de equipamiento, particularmente en los cuartos de máquinas donde operan los cárcamos de desfogue.

“Es una práctica muy común el robo del cableado y no sólo del cableado, sino también de los tableros eléctricos, inclusive parte de las bombas. Aun cuando los cuartos de máquinas están reforzados, tienen varias cerraduras, tienen candados, lámina gruesa, y así han sido abiertos y vandalizados. Esto es un problema frecuente. Yo creo que no hay ninguno, ni un sólo paso a desnivel en la ciudad que no haya sido vandalizado por esta situación”, expresó el comandante.

Estos robos son periódicos en los pasos a desnivel de López Mateos (fueron causantes de las inundaciones el mes pasado en el desnivel de La Calma y Copérnico), así como el túnel de Circunvalación y los ubicados en avenida Washington.

Ramírez López señaló que el paso a desnivel de La Moderna, en carretera a Nogales, se inunda por fallas en su construcción y un deficiente sistema de desfogue; en tanto, la desincorporación de López Mateos y Periférico, así como el retorno Norte de Periférico y Mariano Otero, serían resultado de la acumulación de basura en los sistemas de drenaje.

“Si fuéramos una sociedad que desde casa tuviéramos un buen manejo de los residuos, los pasos a desnivel, en particular, estarían funcionando bien. Los túneles están diseñados para funcionar bien. Sin embargo, si entre las variables tienes el vandalismo, tienes el arrastre, la basura y los desechos, no solamente del hogar, sino también de algunos negocios, como el caso de las llantas o empaques, todo esto nos genera problemas importantes”, sentenció el coordinador.

Los pasos más peligrosos

Entre los pasos a desnivel más peligrosos están los de avenida Washington, pero según Ramírez López, este año ha dado menos problemas, porque las lluvias más intensas se concentraron en el Sur de la metrópoli: Tlaquepaque, Tlajomulco y Zapopan.