Fue durante el inicio de la contingencia por el COVID-19 que Ezequiel Bucio comenzó a montar su propia carpintería ante los recortes laborales que trajo consigo la pandemia.

Tenía ya tiempo queriendo hacerlo, por lo que confiado en su experiencia como carpintero, decidió invertir sus ahorros en material y herramienta, y puso su taller en la cochera de su casa ubicada en el cruce de Privada de la Campana y Flor de Lirio, en la colonia Lomas de la Primavera, en Zapopan.

Los muebles armados y el material para hacerlos los guardaba en una pequeña bodega frente a su casa, misma que rentó con las ganancias que iban cayendo poco a poco.

Sin embargo, con las lluvias del fin de semana del 24 y 25 de julio perdió parte de lo que tenía en ella, echando a perder el material y algunos artículos que ya había armado para entregar a una escuela. En total, dijo, se perdieron 20 mil pesos.

“Arreglo desde sillas, cajones, puertas, todo lo que necesiten los vecinos, y a veces agarro así trabajitos como este, que tuve que almacenarlo y fue donde se me echó a perder. Tenía libreros, lockers, escritorios armados y se me mojaron. Los clientes son los clientes y a ellos se les tiene que entregar el trabajo, lo único fue que me dieron una prórroga para recuperar sus muebles”, contó Ezequiel.

Por ello, dijo, el apoyo que le brindó este miércoles el Consejo Estatal de Promoción Económica (CEPE), que ascendió a 10 mil pesos, lo ayudará por lo menos a reponer los muebles ya pedidos y salir del apuro.

“No es el 100% pero es una gran ayuda y es bien recibida, con eso salimos del pendiente y a solventar el trabajo. Vamos a seguir trabajando y tratar de recuperar el material que se mojó y echarle ganas, finalizó”.

Ezequiel Bucio fue una de las 73 personas que este miércoles recibió su cheque por parte del CEPE. En total, estos apoyos ascendieron a un total de 560 mil pesos para la reposición de inventario, de negocios como lavanderías, florerías, abarrotes y talleres de coches, entre otros, según informó el Gobierno Estatal.

GC