Desde el museo JAPI, el Gobierno de Zapopan presentó el programa "Mi compu con Zapopan", una iniciativa que busca reducir los costos relacionados con la compra de computadoras y potenciar el talento local, facilitando su integración en un entorno laboral cada vez más tecnificado y competitivo.

El objetivo es garantizar que las juventudes cuenten con herramientas necesarias para su formación y empleabilidad.

Durante la presentación, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade, compartió que esta propuesta nació tras las visitas realizadas durante su campaña a colonias, escuelas y universidades, donde escuchó de primera mano las necesidades de las y los jóvenes.

Uno de los temas más recurrentes fue la falta de acceso a computadoras, ya fuera en casa o en espacios donde pudieran realizar sus tareas escolares. Frangie destacó que este programa representa un compromiso de campaña cumplido y subrayó el impacto que tendrá, recordando cómo, durante la pandemia, muchos hogares no contaban con equipo para estudiar de forma remota.

Añadió que el objetivo es apoyar a las juventudes, a quienes considera no el futuro, sino el presente, y en quienes se debe invertir para reducir la brecha de desigualdad. "Hoy una computadora es tan importante como un refrigerador en una casa, tenemos que ir cubriendo ese nicho", expresó el presidente municipal.

Durante 2025, mil jóvenes podrán adquirir una computadora fija, portátil o tableta, pagando solo la mitad de su precio y a 12 meses sin intereses. La meta es alcanzar más de 3 mil beneficiarios al cierre de la administración.

Por su parte, Salvador Villaseñor Aldama, coordinador general de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad de Zapopan, detalló que el programa contempla apoyos para juventudes y emprendedores, quienes podrán acceder a un crédito para adquirir tecnología.

"El 44% de las y los jóvenes en Zapopan no tienen acceso a una computadora y algunos tampoco tienen acceso a una computadora en casa. Zapopan quiere que todas y todos tengan acceso a las herramientas digitales", señaló Villaseñor. Agregó además: "Estamos haciendo un programa como anillo al dedo para poder bajar la incidencia tecnológica que tenemos en nuestro municipio".

El programa cuenta con una bolsa de 7.5 millones de pesos para brindar apoyo en la adquisición de:

• Computadoras portátiles

• Tabletas electrónicas

• Computadoras de escritorio

• Accesorios

Durante el evento, también se dieron a conocer futuros programas orientados a juventudes y emprendedores, tales com o Zapopan Bilingüe, Academias, Adelante Zapopan, Tien_nda Zapopan y Mi Primera Chamba.

La secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Jalisco, Cindy Blanco Ochoa, reconoció el compromiso del Gobierno de Zapopan con las juventudes. Compartió su propia experiencia como emprendedora y la importancia de contar con herramientas tecnológicas para iniciar un proyecto.

"Lo que hoy está haciendo el Presidente es darles una oportunidad a ustedes, porque les está dando una herramienta que hoy es fundamental. Eso no se ve en todos los municipios. Zapopan ya está a otro nivel", afirmó Blanco Ochoa.

¿Cómo participar?

Las personas interesadas pueden registrarse en el siguiente enlace: https://adelantezapopan.com/creditos?c=32

Requisitos para acceder al programa:

• Tener entre 18 y 29 años.

• Ser estudiante con constancia certificada del nivel en curso y/o credencial de estudiante con holograma vigente, o bien ser freelancer o autoempleado con constancia de situación fiscal con antigüedad no mayor a 3 meses (bajo el régimen de persona física con actividad empresarial o régimen simplificado de confianza).

• Llenar el formulario de inscripción.

• Presentar copia simple de identificación oficial vigente con fotografía.

• Comprobante de domicilio en Zapopan, no mayor a 3 meses.

• Estado de cuenta bancario reciente (no mayor a 3 meses) y/o constancia declaratoria de ingresos.

• CURP certificada por RENAPO, con antigüedad no mayor a 3 meses.

Con este programa, el Gobierno de Zapopan refuerza su compromiso con la inclusión digital y el impulso al talento joven, generando condiciones más justas para que todas y todos tengan acceso a las herramientas que hoy marcan la diferencia en la educación, el emprendimiento y el empleo.

