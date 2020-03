Llanta de tráiler "brinca" en Periférico e impacta dos vehículos

Aunque todo fue muy rápido, gracias a que estaban concentrados en la conducción, los tripulantes de los dos vehículos que fueron impactados por una llanta que se le salió a un tráiler resultaron solo con raspones y con nada más que el susto.

Poco antes de las 13:00 horas, Enrique Cervantes de la Cruz circulaba en compañía de su hijo en un Chevrolet Aveo sobre el Periférico a la altura de Concentro, en los carriles que van hacia avenida Vallarta.

“Viene un tráiler a toda velocidad en el sentido inverso a mí, de pronto vimos una llanta que sale disparada del camión y brinca el muro de contención”.

Mientras él veía hacia el frente, fue su hijo quien vio a lo lejos el objeto que se dirigía a toda velocidad hacia ellos en un tramo donde se circula a 80 kilómetros por hora.

“Él fue el que me alertó y alcancé a frenar, veníamos normal, pero esquivar una llanta es imposible porque no sabes para dónde vaya a girar con una velocidad impresionante. Hoy me tocó la mala”.

Aunque intentó hacer alguna maniobra, no pudo evitar que se estrellara en el parabrisas que se comprimió sobre él y la de su hijo. “Nos desbarató todo el coche”.

La colisión proyectó decenas de esquirlas de cristal en contra de los pasajeros, principalmente sobre el conductor que llevó la peor parte. Los vidrios lo cortaron en la frente y en su mano derecha, que fue la que más se le dañó. “Se me metieron vidrios por todos lados, hasta en los calcetines traigo”.

EL INFORMADOR /

Después la llanta voló hacia atrás y se fue hacia una camioneta Nissan pick up del Ayuntamiento de Zapopan, conducida por el servidor público, Pedro Venegas. “Fue todo muy rápido, vi que me estaba haciendo señas (el del Aveo), pero cuando vi ya tenía la llanta encima”.

El objeto se impactó en el frente de la camioneta y se lo hundió a la mitad. La llanta detuvo finalmente su trayectoria y Pedro no tuvo lesiones. “Nada más el susto, sí fue impresionante, querer evitar la llanta está cañón”.

Con la barrera de contención de por medio, no hubo posibilidad para las víctimas de ver el tráiler del infractor, que escapó del lugar. “Con trabajos alcanzas a ver la llanta”, dijo Enrique.

La aseguradora les informó que valuará los daños para reparar los vehículos, cuyo deducible correrá a cargo de ellos.

GC