Llaman a recoger más de 53 mil credenciales para votar olvidadas en el INE Jalisco

De acuerdo con el delegado del INE en Jalisco, Luis Zamora Cobian, poco más de 53 mil personas han iniciado su proceso para obtener o renovar su credencial para votar, pero nunca fueron a recogerlas.

Por ello, el delegado ha hecho un llamado a toda aquella persona que inició su trámite para obtener este documento oficial, acuda al módulo donde comenzó el proceso para recogerlo, pues de no contar con él no podrá ejercer su voto en las elecciones del próximo 2 de junio de 2024.

“El llamado es que no lo deje para mañana, que lo haga lo antes posible, porque se agotará el tiempo en el cual pueden hacerlo. La ciudadanía tiene dos años para recoger su INE o esta por ley debe ser destruida, y la persona deberá reiniciar el trámite. Además, debido al proceso electoral que se acerca, la credencialización cierra el 14 de marzo del año próximo, y si no pasan a recoger su identificación, a partir del 8 de abril van a ser resguardadas hasta pasando la elección, es decir, ya no podrán entregarse y no podrán votar”, explicó el delegado.

TE PUEDE INTERESAR: Congreso de Jalisco vigilará leyes de ingresos municipales

Aunado a ello y además de la falta de actualización de poco más de 300 mil identificaciones para votar que en Jalisco están vencidas y no han sido renovadas, otro de los retos del Instituto Nacional Electoral (INE) es la actualización de datos de aquellas personas quienes cambiaron su domicilio y no han informado al organismo.

El dato de las personas quienes no han realizado este trámite es imposible de conocer, sin embargo, la ciudadanía tiene la responsabilidad de hacerlo, por ley, en un plazo no mayor a 30 días de haber cambiado su domicilio, aunque el Instituto suele ser permisible para no desincentivar el voto.

“Este trámite es muy importante que la ciudadanía lo realice en cualquiera de los 57 módulos del INE en Jalisco porque en ocasiones la distancia que la persona debe recorrer para poder votar en su antiguo domicilio complicará que pueda acudir a presentar su voto, perdiendo así la oportunidad de emitir su participación, dejando en mano de otras ciudadanas y ciudadanos el destino del Estado y del País”, expresó el delegado del Instituto en Jalisco, Luis Zamora Cobian.

Por todo ello y con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía, a partir de este 1 de septiembre se aumentará la capacidad de atención en todos los turnos en 27 de los 57 módulos de atención ciudadana que hay en Jalisco.

YC