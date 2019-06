Llaman a prevenir muertes en temporal de lluvias

Para prevenir accidentes y lesiones en la época de lluvias, donde la exposición a riesgos incrementa la mortalidad 20 por ciento, el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (CEPAJ) realizó una serie de recomendaciones a la población en general.

Evitar alcantarillas y áreas inundadas para cruzar las calles; no estacionarse bajo árboles o anuncios espectaculares; no salir a la calle cuando cae una tormenta a menos de ser estrictamente necesario; o limpiar coladeras, azoteas y bajantes en los hogares, son algunos de los consejos que se dieron esta mañana para reducir riesgos en la actual época de lluvias, que inició el 15 de mayo y terminará el 30 de noviembre.

El CEPAJ, organismo dependiente de la Secretaría de Salud Jalisco, informó que durante la época de lluvias del 2018, 554 personas perdieron la vida en algún accidente vial, y 82 personas murieron por algún evento de sumersión -ahogamiento por exposición a algún cuerpo de agua como presa o río, o por inundación-.

Implementará estrategias en conjunto con el SAMU para prevenir accidentes. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Del 2016 a la fecha, casi mil 900 personas han muerto por accidentes viales por las lluvias, y doscientos jaliscienses fallecieron por sumersión. Aunque del 2016 al 2018, los decesos por accidentes viales por las lluvias se redujeron 20 por ciento, las sumersiones se incrementaron 34 por ciento, de allí la necesidad de seguir las recomendaciones preventivas en época de lluvias.

''Los accidentes viales y los accidentes en general, como son caídas, lesiones, incrementa la mortalidad si no tenemos las medidas de protección, por eso exhortamos a la población para que atienda las recomendaciones que les hacemos, porque no sería posible la implementación de estos operativos institucionales si la sociedad no se suma'', declaró José Parra Sandoval, coordinador operativo del CEPAJ.

El CEPAJ implementará estrategias en conjunto con el Sistema de Atención de Urgencias Médicas (SAMU) para prevenir accidentes y dar atención médica en caso de algún siniestro provocado por las lluvias. También difundirán las medidas de protección junto a organismos de la sociedad civil y la Secretaría de Transporte estatal.

RECOMENDACIONES

Para peatones:

Identificar las vías con mayor riesgo de inundarse en el temporal de lluvias y buscar rutas alternas.

Tratar de observar las condiciones de las calles donde se transita: por ejemplo, ver alcantarillas, topes u otros elementos que puedan ocasionar accidentes.

No estar en áreas inundadas

No cruzar calles y avenidas en las que el pavimento no se vea por el agua

Alejarse de árboles, construcciones, cables o postes en riesgo de caerse o ser derribados por las lluvias.

Extremar precauciones al usar el transporte público.

Para usuarios de vehículos:

Salir con mayor tiempo de anticipación, por el aumento del tráfico y los accidentes en el temporal.

No utilizar los pasos a desnivel

Disminuir la velocidad y dejar espacio mayor entre vehículo y vehículo.

Encender las luces

Sustituir los limpiaparabrisas en caso de que no limpien bien el parabrisas.

Estacionarse en un lugar seguro, encender las luces de emergencia o intermitentes y no resguardarse bajo árboles o anuncios espectaculares.

Si se sufre alguna descompostura, poner la señalización correspondiente para evitar accidentes.

Para el hogar:

Limpiar las coladeras de las áreas que tengan salida de agua hacia el drenaje.

Eliminar la basura de la azotea y bajantes.

Confirmar el buen estado de vidrios en puertas y ventanas.

Si se vive cerca de ríos o arroyos, buscar opciones de estancia para evitar riesgos ante desbordamientos o corrientes de agua.

Vigilar y cuidar a los niños durante las tormentas.

Fallecimientos en época de lluvias

2016 Accidentes viales - 687

Sumersión - 61 2017 Accidentes viales - 653

Sumersión - 59 2018 Accidentes viales - 554

Sumersión - 82

OF