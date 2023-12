Listo el operativo decembrino para vigilar las calles y plazas comerciales de Guadalajara y Zapopan

Poco más de cuatro mil 700 policías, oficiales de protección civil y bomberos, así como personas funcionarias de las distintas direcciones municipales de Guadalajara y Zapopan, serán las encargadas de brindar atención especial a las y los ciudadanos de ambas alcaldías de cara a la temporada decembrina.

Se trata del operativo intermunicipal que llevarán a cabo desde este viernes los ayuntamientos de Guadalajara y Zapopan en el marco de la estrategia “Ciudades Hermanas”, para dar seguridad policial, de protección civil, médica, social y asistencial, según requieran las y los ciudadanos durante esta temporada, no solo al hacer sus compras, sino también dentro de sus hogares.

Al respecto, Manuel Rodrigo Escoto, en suplencias de las atribuciones de la Presidencia Municipal de Zapopan, informó que por parte de esta alcaldía serán poco más de mil 700 las y los elementos municipales pertenecientes a las distintas direcciones y corporaciones del municipio quienes participarán en este operativo, entre las que destacan la Comisaría de Zapopan, la Coordinación de Protección Civil y Bomberos y del DIF municipal, quienes estarán listas y listos para responder a cualquier situación que pueda presentarse en la temporada decembrina.

También habrá 50 personas inspectoras, quienes estarán pendientes de la venta de pirotecnia en las calles de la ciudad, dijo el alcalde interino durante el evento de arranque, llevado a cabo esta mañana en la Glorieta Chapalita, sitio donde confluyen ambos municipios.

“Como saben, se acercan las fiestas decembrinas, y el primordial fin de las autoridades es resguardar y que las fechas se pasen siempre en armonía y seguridad. Estamos listos para este operativo, para este periodo de fiestas en la ciudad, y queremos que sea un éxito, queremos tener un saldo blanco durante esta temporada”, dijo Francisco Ramírez.

Durante su mensaje, también envió un mensaje a la ciudadanía para llamarla a la corresponsabilidad, con el fin de que no use pirotecnia, no haga fogatas en calle, ni ponga en peligro a otras personas a su alrededor.

“La hermandad y cercanía con nuestro municipio hermano Zapopan nos reúne nuevamente para el arranque de este operativo decembrino, un esfuerzo que año con año nos demanda eficacia y eficiencia en el trabajo que diariamente realizan nuestros respectivos gobiernos”, dijo por su parte el alcalde interino de Guadalajara, Francisco Ramírez.

Detalló que en el caso de este municipio serán poco más de tres mil personas funcionarias y elementos de las direcciones de Inspección y Vigilancia, Protección Civil, Comisaría, Mercados y Tianguis, Espacios Abiertos, han trazado un plan transversal con, que permitirá atender a la población con temas de seguridad, vigilancia, prevención de accidentes, prevención de emergencias y atención de población vulnerable en situación de calle.

“Trabajar en coordinación con Zapopan nos permitirá eficientar la prestación de servicios y ampliar nuestro radio de cobertura, mejorando así la capacidad operativa y de atención”, añadió.

Por último, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Guadalajara (Canaco), Raúl Uranga, aplaudió y reconoció la coordinación con ambos municipios para poder impulsar al sector comercio en la ciudad, lo cual se ha traducido en seguridad tanto para las y los comerciantes como para las personas consumidoras.

“Darle la tranquilidad y seguridad a las familias de asistir a las zonas comerciales, a los centros comerciales, que pueden comprar de manera tranquila y regresar a sus casas, y eso es de agradecerse”, expresó, no sin antes añadir que se espera que este año asistan cinco millones de personas al festival Ilusionante, que se lleva a cabo en el corazón de Guadalajara.

Las cifras:

ZAPOPAN:

Comisaría

1 500 elementos

100 patrullas

50 motocicletas

1 helicóptero

4 drones

Protección Civil y Bomberos

228 oficiales

28 vehículos

OPD Salud

26 Paramédicos

8 motocicletas

9 ambulancias

GUADALAJARA:

450 Elementos de Protección Civil y Bomberos

50 vehículos entre motobombas, unidades, de rescate, pipas, entre otros.

Dos mil 352 elementos de la Policía Tapatía, quienes patrullarán en el Centro Histórico y los principales corredores comerciales

71 elementos del DIF Guadalajara, un camión, cuatro camionetas

65 elementos y 10 vehículos de Inspección y Vigilancia

40 personas funcionarias de Tianguis, Mercados y Espacios Abiertos

Servicios Médicos Municipales tendrá 11 ambulancias, tres motocicletas y 22 alumnas y alumnos del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes

