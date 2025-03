Luego de que el Congreso de Jalisco rechazó la iniciativa de ley que permitía a niños y adolescentes trasngénero cambiar su acta de nacimiento de acuerdo a su identidad de género, el Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, sostuvo que esta ley debe ser más debatida por todos los sectores de la población involucrados.

“Me parece que está razonable el pronunciamiento (el rechazo de la iniciativa), porque es un tema al que le falta ser debatido profundamente, ampliamente, con la participación de los distintos sectores antes de tomar una decisión consolidada y definitiva. Creo yo que ese aspecto no ha sido plenamente cubierto, el debate con la participación de todos” , señaló.

Con 21 votos en contra y 13 a favor, el pleno del Congreso local rechazó la iniciativa el pasado viernes, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a los legisladores jaliscienses reconocer el derecho de las infancias trans a cambiar su identidad de género. Al igual que el Cardenal, el gobernador Pablo Lemus también se había pronunciado en contra de esta ley en días pasados.

Cardenal de Guadalajara comenta sobre la salud del Papa Francisco

En otro tema, en tanto, Robles Ortega comentó que el estado de salud del Papa Francisco es estable y ha presentado una leve mejoría.

“Pero lo más indicativo de esa información es que el diagnóstico se mantiene reservado. Yo creo que los médicos quieren esperar más tiempo para consolidar la positiva reacción del Papa al tratamiento que está llevando, y eso le pedimos a Dios que lo fortalezca para que su tratamiento sea efectivo y que pronto lo tengamos de nuevo frente a la Iglesia en la actividad que él gusta tener” , enfatizó.

Por su parte, el purpurado también lamentó los hallazgos encontrados en el centro de entrenamiento del crimen organizado localizado en un predio en la comunidad de La Estanzuela, en el municipio de Teuchitlán. Aquí se encontraron restos humanos calcinados, casquillos de diversos calibres, prendas de vestir, zapatos, tenis, envases de aseo personal, maletas y mochilas.

Aunque el lugar ya había sido intervenido en septiembre de 2024, la Fiscalía de Jalisco afirmó que el predio “es muy grande”, por lo que no se llevaron a cabo trabajos exhaustivos. Fue el miércoles pasado cuando colectivos de búsqueda de personas desaparecidas intervinieron el rancho y realizaron estos hallazgos.

“Lo que se encuentra denota una práctica muy seria en cuando cremar cadáveres, y eso corresponde a las autoridades ir a fondo y descubrir de qué se trata, hasta dónde y hasta cuánto se alcanza en cuanto a las víctimas, que se puedan identificar […]. (Las autoridades no intervinieron el rancho) porque era muy grande el terreno. No es razón, es pretexto, creo yo, porque si en ese espacio se encontraron una muestra y signos de que había violencia, pues creo yo que lo mínimo tenían que haber inspeccionado todo el territorio. Eso debe decir la autoridad, por qué no lo hicieron”.

Por último, el Cardenal mencionó que la postura de la Iglesia hacia las marchas y manifestaciones del 8 de marzo es de respeto, sin embargo, comentó que se deben respetar los edificios públicos y patrimonio de particulares.

“Es un derecho que se debe ejercer en libertad y sin coacción, pero al mismo tiempo que se ejercita ese derecho a manifestarse se pediría que haya respeto, respeto a la sociedad, respeto a los edificios que son patrimonio de la nación, respeto a los bienes de las personas. Se desearía que al ejercicio de una libertad, de un derecho, corresponda una obligación de respeto, entonces corresponde a las autoridades, en la medida de lo posible, prevenir que sucedan estas cosas”, concluyó.

