Leonel Sandoval promueve su retiro voluntario del STJE

Jorge Leonel Sandoval Figueroa solicitó su retiro voluntario como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), lo cual surtió efecto desde el pasado 1 de febrero, según se aprobó este martes durante sesión del Pleno.

Leonel Sandoval, padre del exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, envió un oficio de agradecimiento a los magistrados integrantes del pleno, con quienes convivió en su cargo durante diez años.

“Ser magistrado de este Supremo Tribunal de Justicia ha sido el más alto honor que he tenido a lo largo de mi vida profesional”.

En las próximas semanas, justificó, cumplirá 70 años en concordancia con el artículo 61 de la Constitución Política de Jalisco, que estipula la duración en funciones de los magistrados.

“Hubo momentos difíciles, días complejos pero también reconozco que tuve grandes satisfacciones como la de retribuir a la sociedad, a mi estado y a mi país una pequeña parte de lo mucho que me ha dado”.

El presidente del STJE, Ricardo Suro Esteves, instruyó comunicarse a la Secretaría de Administración para la baja correspondiente e informar al Congreso del Estado que se “ha dado una vacante de magistrado, ello, a fin de que dicho ente legislativo proceda a la elección de un nuevo magistrado”.

También instruyó a iniciar las gestiones correspondientes para entregarle el haber de retiro, lo cual fue aprobado por mayoría.

Magistrado aprovecha vacante para cambiar de sala

El magistrado Gonzalo Julián Rosa Hernández solicitó al pleno que, antes de enviar la notificación de la vacante al Congreso, se le concediera la permuta desde la Segunda Sala, que trata asuntos penales, a la Séptima Sala donde quedó la vacante, que atrae asuntos del orden civil, pues para él es más difícil lo penal.

“Creo que puedo servir más en la otra materia si todos los miembros del pleno me auxilian, no sé si se viole la ley o no se viole el reglamento, pero creo que sería el momento adecuado y no mandar al Congreso para que el Congreso designe un magistrado asignado a la Sala (Séptima)”.

La mayoría de los magistrados coincidieron en que el pleno tiene la facultad para el cambio de adscripción del solicitante, por lo que aceptaron la solicitud; sólo el magistrado Manuel Higinio Ramiro Ramos apuntó que anteriormente perdieron dos juicios de amparo al hacer cambios de adscripción.

“No tengo el menor inconveniente en que se obsequie la petición y se apruebe. (...) Yo traje a colación esto simple y sencillamente por lo quisquilloso que ahorita está la Legislatura”.

Tramitan haberes de retiro millonarios

Durante la sesión también se informó sobre un par de notificaciones recibidas de parte de juzgados de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo sobre la ejecutoria de sentencia del juicio de amparo del magistrado en retiro Ernesto Chavoya Cervantes para que se pague al quejoso cinco millones 11 mil 147 pesos por haber de retiro.

Y un recurso más promovido por el magistrado en retiro Bonifacio Padilla González contra actos del pleno mediante los cuales notifica que requiere ante la Secretaría de Hacienda del Estado para que en tres días realicen las gestiones para el pago del haber de retiro por la cantidad de cuatro millones 294 mil 731 pesos

NM