Lemus presenta denuncia contra magistrado por enriquecimiento ilícito y otros delitos

Por los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso sexual de tres víctimas, anomalías en la administración de justicia y abuso de autoridad, este lunes el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, presentó una denuncia contra el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, Armando García Estrada.

Lemus Navarro explicó que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía Estatal en calidad de ciudadano, hecha como parte de un compromiso adquirido años atrás de "hacer una limpieza de la clase política", por lo cual se estuvo recabando información y testimonios para poder sustentar las pruebas de la querella.

EL INFORMADOR / R. Bobadilla

"La denuncia tiene cuatro delitos señalados con pruebas. El primero de ellos es por enriquecimiento ilícito, esta denuncia está basada en la investigación efectuada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), tuvimos acceso a esta información y pudimos comprobar cómo se adquirieron distintas propiedades, bienes inmuebles en su mayoría, por montos muy, pero muy superiores de los ingresos del magistrado", explicó Lemus Navarro.

En un segundo delito se le señala de acoso sexual presuntamente cometido por García Estrada en agravio de una trabajadora y de dos mujeres que fueron abordadas en un centro nocturno, mientras que en el tercero se le acusa por anomalías durante su administración de justicia, como irregularidades en suspensiones otorgadas, autorizaciones irregulares para la construcción de gasolineras, la instalación de espectaculares, la construcción de edificios en zonas no permitidas, entre otras.

"Un cuarto tiene que ver con el delito de abuso de autoridad, también se están presentando las pruebas correspondientes y lo que esperamos es que la fiscalía pueda hacer una pronta investigación con las pruebas que estamos presentando el día de hoy. Vamos también a regresar al propio poder legislativo del Estado para solicitar que, con base en estas pruebas, en esta denuncia penal, se pueda hacer por fin el procesamiento del magistrado para retirarle no solo el fuero, sino definitivamente de su cargo", añadió.

Entre las pruebas presentadas, dijo Lemus Navarro, hay depósitos de cheques y recursos a su cuenta personal, sin mencionar conceptos, por una empresa señalada por la UIF como facturera por montos superiores a los 200 mil pesos, así como pagos por compras de propiedades, terrenos, locales comerciales y vehículos que no corresponden a sus ingresos.

Al cuestionarle si no teme hacerse de enemistades por los señalamientos hechos, Lemus Navarro respondió en primera instancia que sí, pero después indicó que "lo peor que puede hacerse es el no hacer las cosas por miedo, por compromisos políticos o por intereses", por lo cual este es un buen momento para alzar la voz. "Ni modo, pues sí me gano muchas broncas y demás pleitos, amenazas, pero tengo mi conciencia tranquila de que estoy haciendo lo correcto".

Pese a que se solicitó la comunicación con el magistrado del Tribunal de Justica Administrativa, Armando García Estrada, a través de sus teléfonos de contacto y mediante correo electrónico, hasta el momento no se ha tenido alguna respuesta.

Fue el 6 de noviembre de 2020 cuando las y los diputados del Congreso de Jalisco aprobaron iniciar un procedimiento de Juicio Político contra García Estrada a partir de una denuncia ciudadana, iniciando este hasta el 09 de septiembre de 2021, sin que hasta el momento se tenga algún avance en las investigaciones, según lo señalado por Lemus Navarro.

GC