Legisladores emecistas cierran filas para apoyar a Jalisco

Los diputados y senadores electos de Movimiento Ciudadano (MC) tendrán como prioridad que se etiqueten recursos para Jalisco, en el paquete presupuestal 2019 y defender el federalismo, afirmó Alberto Esquer Gutiérrez, próximo coordinador de los emecistas en San Lázaro, señaló que junto con el gobernador electo, Enrique Alfaro Ramírez, han definido algunos temas básicos como infraestructura carretera e hidráulica y salud. Explicó que una vez que tengan el proyecto presupuestal planteado por la administración federal, entrarán en la definición de obras.



Ellos son los 35 legisladores y legisladoras ciudadanos que seguirán con la lucha por México y su gente. No te pierdas su mensaje en la #PlenariaAbierta https://t.co/IRvK8OyYcM pic.twitter.com/sngyoAZq4a — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) 27 de agosto de 2018

Tras la reunión plenaria que mantuvieron los próximos legisladores naranjas en Amatitán Jalisco, cerraron filas y reiteraron la intención de revertir el "gasolinazo". El senador electo por Jalisco, Clemente Castañeda Hoeflich, que será vicecoordinador en el Senado, calificó como infantiles los argumentos planteados por algunos legisladores de Morena para posponer la discusión sobre el costo de los combustibles. Negó que la reducción del impuesto pueda significar una afectación en recursos para el estado.



Sobre los fondos para la Universidad de Guadalajara (UdeG), el diputado electo, Tonatiuh Bravo Padilla, dijo confiar en que se le asigne una bolsa presupuestal con un aumento conforme a la inflación. El ex rector aseveró que la UdeG es auditada y está en revisión constante.



A unos días de que tomen posesión, los legisladores electos por MC no adelantaron que comisiones legislativas buscarán presidir o integrar.



Los legisladores naranjas tenían previsto reunirse con el gobernador electo, Enrique Alfaro, que no llegó al encuentro, se argumentó que se alargó la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) en la Ciudad de México.



Necesaria reforma para coordinadores



Alberto Esquer, diputado electo de Movimiento Ciudadano que será el coordinador de su fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados, aseveró que para que los coordinadores estatales, planteados por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, puedan operar sí se requiere una reforma que definida sus funciones y alcance.

El legislador electo sostuvo que no apoyarán una reforma que afecte el federalismo y autonomía de los Estados. Con 28 escaños en la Cámara de Diputados y siete en el Senado, los emecistas sostuvieron que respaldarán las propuestas de la próxima administración aunque precisaron que aún no conocen los proyectos que impulsarán.



Crítica acuerdo bilateral con Trump



Será un error de política exterior apostar por un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; aseveró el senador electo Dante Delgado, que será el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta. El dirigente emecista dijo que le preocupa la actitud complaciente de Andrés Manuel López Obrador con el presidente Trump

