La organización FM4 se prepara para arribo de caravana migrante

Ante el posible arribo de la caravana migrante a Jalisco, organizaciones civiles como "FM4" han iniciado una campaña de información en redes sociales para comprender la dimensión de esta crisis humanitaria y hacer un llamado a la solidaridad de los habitantes del estado.

Luis Enrique González, representante legal de la organización, indicó que además de solicitar insumos básicos y ropa, a través de internet se pueden llenar formatos para inscribirse como voluntarios, pues se estima que podrían llegar entre mil 500 y 4 mil personas para seguir la ruta del Pacífico hacia los Estados Unidos.

No tenemos confirmado el paso de "Caravana Migrante" pero estamos preparándonos para poderles atender dignamente.

— FM4 Paso Libre (@FM4PasoLibre) 3 de noviembre de 2018

Sin embargo, recordó que el albergue de "FM4" tiene una capacidad máxima para 140 personas por lo que también se está tratando de generar una agenda conjunta con los actores estatales para la atención de los integrantes de la caravana.

"Esta es una crisis humanitaria y tenemos que seguir apoyando, pero no podemos dejar de lado que la obligación constitucional, la que se establece en los tratados internacionales y en la propia ley de migración, es del Estado", indicó.

Así, este miércoles se tendrá una primera reunión tanto con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos como con el Instituto Jalisciense para los Migrantes para tratar de armar una agenda conjunta de atención.

Recordó que la caravana está tomando sus decisiones conforme se van presentando distintos escenarios durante su trayecto por el país, por lo que aún no se tiene la certeza de que puedan tomar la ruta del Pacífico hacia la frontera norte.

El sistema de asilo, quebrado

González consideró que el sistema de asilo en México está quebrado, pues jurídicamente hablando una solicitud se debería resolver en 45 días hábiles pero en los hechos están tardando más de 90 días hábiles, lo que se convierten en casi 6 meses en términos prácticos.

Indicó que como organización durante el último trimestre han apoyado a 35 personas que iniciaron procesos de solicitud de asilo, pero recordó que hay casos que incluso se han llevado más de un año y medio sin obtener una respuesta por parte de las autoridades.

"La CNDH en febrero de este año emitió un exhorto en este sentido, pues señaló que el 60% de las solicitudes que iniciaron en 2017 ni siquiera tienen una respuesta inicial, es decir, que ni siquiera le han dicho a los solicitantes que está aceptada para su análisis (…) lo brutal de esto es que cuando no tienen ninguna aceptación de por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, no tienes ningún documento que diga que eres solicitante de la condición de refugiado y si no tienen eso no puedes tramitar ningún documento para acreditar la regular estancia en el país y por tanto no tienen derecho a la no devolución y te pueden deportar sin ser escuchado (…) están en estado de indefensión", concluyó.

