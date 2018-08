La mitad de Jalisco, en riesgo por temporada de huracanes

Aun con las afectaciones que se registran durante cada temporada de ciclones, los municipios del interior del Estado han dejado de lado su obligación en materia de protección civil. De acuerdo con el responsable en esa materia a nivel estatal, Trinidad López Rivas, hay hasta 60 localidades vulnerables en Jalisco por la presencia de ciclones.

No obstante, el director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ) revela que hay una ventaja para evitar tragedias de mayor dimensión: las predicciones de organismos como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que dan tiempo suficiente para realizar acciones de prevención.

“Cuando vemos la amenaza y creemos que va a entrar a tierra evacuamos a las familias, cerramos restaurantes. Todo se hace con anticipación, no en estado de emergencia”.

En los eventos que ocurren en el Océano Pacífico, los municipios más vulnerables son Cabo Corrientes, Cihuatlán, Casimiro Castillo, Villa Purificación e incluso Puerto Vallarta, que están expuestos a deslaves, por lo que se realizan cierres de carreteras o caminos vecinales o rurales. Sin embargo, también hay localidades no costeras en el listado como Ojuelos o San Juan de los Lagos.

“Contamos con un programa para revisar arroyos, ríos, presas y cuando llegan las lluvias monitoreamos en qué partes puede haber inundaciones. Tenemos nueve bases en lugares como San Juan de Los Lagos, Talpa, El Grullo, Ciudad Guzmán y Villa Guerrero”, indicó.

El meteorólogo Ángel Meulenert, por su parte, recordó que agosto y septiembre son los meses con más huracanes. Y pese a eventos “atípicos”, como lluvias con características de tornado que han golpeado a la metrópoli este año, indicó que no se advierten cambios en la proyección de la Temporada de Ciclones Tropicales 2018, que estará más activa en el Pacífico por aguas más cálidas causadas por el fenómeno “El Niño”.

“Por eso hay varios fenómenos activos. Lo contrario está ocurriendo en el Océano Atlántico, donde no hemos llegado ni a la mitad de la media histórica”, detalló.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, entre el 5 de junio y hasta ayer se han presentado 10 ciclones tropicales en el Pacífico y tres en el Atlántico, de los cuales se mantienen activos “Ileana”, “John” y “Kristy”.

Serán 32 los fenómenos que afectarán al país

Promedio. En mayo pasado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que para la temporada de ciclones tropicales 2018 se espera que 32 sistemas afecten a la República Mexicana. Cuatro más por arriba del promedio histórico de los últimos años.

Pacífico. De acuerdo con la proyección, entre cuatro y seis ciclones tropicales impactarán directamente al país, aunque en la cuenca del Océano Pacífico se formarán 18, de los cuales ocho serán tormentas tropicales, cuatro huracanes categoría 1, 2, y seis más de categoría 3 o superiores.

Atlántico. Para el Océano Atlántico se pronosticó la formación de 14 eventos: siete tormentas tropicales, cuatro huracanes categoría 1 o 2, y tres huracanes categoría 3 o superiores.

Libra Jalisco el paso de huracanes

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), a través de su titular, Trinidad López Rivas, confirmó saldo blanco tras el paso de “John” e “Ileana” por las costas del Estado. Agregó que solamente se registraron fuertes lluvias desde Melaque hasta Puerto Vallarta, las cuales eventualmente reducirán en intensidad porque los fenómenos se están alejando de las costas jaliscienses.

Lago de Chapala, en el mejor nivel de los últimos tres años

Aunque ha dejado inundaciones severas y afectaciones de consideración para miles de habitantes del Área Metropolitana, el temporal 2018 también trae buenas noticias. Y una de ellas es el nivel que registra actualmente el Lago de Chapala: 61.6%, que significa el mejor nivel para el vaso de los últimos años.

De acuerdo con la Comisión Estatal del Agua (CEA), al día de ayer el lago almacena 674 millones de metros cúbicos más (cada metro cúbico equivale a mil litros) con respecto a la misma fecha de 2016. Además, son 440 millones por encima del nivel que registraba al 7 de agosto del año pasado.

Para tener una idea del incremento actual, apenas el 18 de junio el lago se hallaba a 51% de su capacidad total. De esa manera, en menos de dos meses las lluvias y escurrimientos de la cuenca Lerma-Chapala le dieron la cantidad equivalente a más de 10% de su capacidad total.

En 30 localidades, mandos “dobletean” funciones

Durante el temporal es recurrente el derrumbe de árboles en la metrópoli. EL INFORMADOR/Archivo

Las unidades municipales de Protección Civil son las primeras obligadas en responder ante cualquier situación de riesgo. Sin embargo, alrededor de 30 ayuntamientos del Estado utilizan esas instancias para cubrir otras funciones.

Trinidad López Rivas expresó que han detectado esa práctica en varios municipios, principalmente de la Región Norte. “Tenemos un área para estar en contacto con los alcaldes de los 125 municipios. No hay semestre que no les recordemos de su unidad, nosotros estamos cumpliendo pero, o no contestan, o no les interesa”.

En esas localidades, los jefes de Protección Civil también son encargados de Seguridad Pública, “y a veces hasta los jefes de los rastros”, dijo el funcionario estatal.

Por esa razón, consideró que desde el Congreso del Estado se debería hacer un llamado para que los alcaldes cumplan su obligación y robustezcan sus unidades municipales. Y en ese sentido, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Lourdes Martínez Pizano, señaló que hablará con el mayor Trinidad López para ver qué acciones será prudente tomar al respecto.

En 2017, Martínez Pizano impulsó una modificación a la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, para que fuera una obligación actualizar constantemente el Atlas de Riesgos en el Estado. “La iniciativa ya está aprobada. Espero que para estas fechas Protección Civil ya tenga actualizados todos sus planes”.