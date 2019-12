La inseguridad es el reto a vencer: Confío en México

La inseguridad provoca incertidumbre, muertes, limitantes y falta de inversión, aseguró Salvador Cosío, presidente de la agrupación política Confío en México durante el foro “Inseguridad: el reto a vencer”.

En el evento, se reunieron expertos en distintos ámbitos a los que está ligada la inseguridad.

Anuar García, presidente de México SOS capítulo Jalisco, señaló que aunque se le apostó a un modelo militarizado con la Guardia Nacional, esto no ha dado resultados, al contrario, este año hubo más inseguridad que todos los años desde que se tiene registro (1997). Esta cuesta a Jalisco cerca de 5.7 del Producto Interno Bruto (PIB).

Indicó que para combatirla hace falta reforzar, capacitar y dar más presupuesto a las policías municipales y estatales, quienes atienden 86% de los delitos. Pero, si quedará solo la Guardia Nacional, capacitarlos para no violar el proceso de detención y seguimiento.

“La inseguridad va a seguir creciendo y los Estados se encuentran prácticamente solos, porque no hay un apoyo real de parte del Gobierno Federal”, expresó.

Además, el economista Clemente Hernández indicó que “uno está dispuesto a cometer un crimen si la probabilidad de pagar la consecuencias es muy”. Es decir, se necesitan castigo más grandes y, sobre todo, una reducción de la impunidad pues de nada sirve detener a quien delinquió si terminarán por dejarlo libre o con una pena mínima.

“En consecuencia a la actividad criminal disminuye el crecimiento económico. Para México la inversión cae entre .77 por ciento y 17 en el caso extremo, dijo.

Por su parte, Martha María Valeriano, psicologa, resaltó que las acciones principales que se deben tomar para acabar o disminuir la violencia son intervenciones a la familia, pues lo que se viva dentro de ella afecta el comportamiento de los jóvenes.

Además, Arturo Alberto Gema, militar retirado y experto en seguridad, subrayó que el Plan Nacional de Desarrollo no funcionará, pues “se basa en la buena intención de las personas” y agregó que “si no hay acciones concretas no hay resultados y se incentivan los delitos, es por eso que se han incrementados”.

Un ejemplo del fracaso de ello, aseguró, es que el 1 de diciembre, en la celebración por el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, 127 personas fueron asesinadas: el día más violento del año.

Para finalizar, Cosío resolvió que la inseguridad, el caos y la incertidumbre han sido tareas en las que ha fallado el Estado, la Federación y hasta la sociedad por no exigir resultados.

LS