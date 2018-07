La hidratación como un estilo de vida saludable

Este domingo 29 de julio de 09:00 a 17:00 horas, en bosque Los Colomos, se realizará el Programa Nacional de Hidratación Familiar de Nestlé Waters que se realiza en conjunto con la Secretaría de Salud Federal; es la primera vez que se lleva a cabo en Guadalajara y la tercera que se hace en la Ciudad de México.

El evento es abierto al público y se harán dinámicas y juegos para las familias, donde mientras se divierten, se informarán de los beneficios de una hidratación correcta. Según Gabriela Corral Rodríguez, directora de marketing de la empresa, esperan una afluencia de ocho mil personas, y quienes realicen las activaciones ahí presentes recibirán cupones que podrán canjear por productos de la marca.

La nutrióloga Ana María Villarreal Yanes, especialista en hidratación, destaca que aparentemente para las personas, hidratarse es algo muy normal, porque tomar agua es evidente, y de tan evidente que es, se pasa por alto. “Lo importante es fomentar cómo deben hidratarse, de una manera correcta, las personas; sabemos que el cuerpo es 70% agua, y el agua no se almacena a diferencia de otros elementos que componen la superficie corporal, por eso hay que estarla reponiendo de manera constante”.

Aproximadamente los niños entre cuatro y ocho años deben consumir un litro y medio de agua al día, mientras que los adultos dos litros diarios, repartidos en diferentes momentos a lo largo del día: “Mucha gente dice que no le da tiempo, o se la toma en la noche, pero no es el punto, porque entonces todo el día ya tuviste a tu cuerpo sometido al estrés y al final quieres llenarlo de agua y ya se tiene un retraso en su proceso de hidratación”, explica. El agua viene en diferentes alimentos, dice la nutrióloga, pero esto por sí mismo no satisface las necesidades de agua del cuerpo, por eso la importancia del consumo de agua simple. Señala que para quienes no les gusta el agua natural, hay otras opciones como mantener el agua a una temperatura más refrescante o ponerle trozos de fruta para que le dé un ligero sabor, pero sin azúcar; incluso, colocarle hierbas frescas que hagan la diferencia.

La experta recomendó; “No hay que excedernos, es malo tomar poca agua y es malo tomar en exceso, porque hay elementos del cuerpo que se van diluyendo y que también pueden tener un impacto negativo. Cuando tú ya tienes sed, eso significa que tu cuerpo ya está deshidratado, justamente debemos prevenir que nos dé sed, porque ya cuando se sigue incrementando la deshidratación, empiezan otros síntomas que no asociamos con la falta de agua como el dolor de cabeza, calambres, que te dé sueño, sentirte hasta mareado, falta de concentración o problemas de memoria”.

También señaló que la hidratación tiene beneficios como ayudar a transportar las sustancias nutritivas por todo el cuerpo o eliminar las sustancias de deshecho; además, el agua trabaja muy de la mano con la fibra y ayuda a tener una mejor digestión y una piel más sana.