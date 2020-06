La ZMG entra en crecimiento exponencial de casos de coronavirus

El momento de ascenso exponencial en la transmisión de casos de COVID-19 ya comenzó en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), según lo informó ayer el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.

“En Guadalajara habíamos tenido un crecimiento muy lento de la epidemia, pero sostenido. En este momento no hay duda de que en Guadalajara ya llegaron al punto de inflexión, que es precisamente donde el crecimiento ya no es lineal y empieza a ser geométrico o exponencial. No hay un punto definido de día, pero cambia la trayectoria de la curva y van claramente al ascenso”.

“Cuidado, Guadalajara, porque en el momento en el que se redujeran las medidas de restricción de la movilidad en los empleos, plazas públicas, cualquier otra actividad en los espacios públicos, centros comerciales, restaurantes, esto empezaría a acelerar la curva epidémica”, advirtió.

Además, en el tema de la hospitalización señaló que también va en incremento la ocupación, estimando que el punto máximo en este indicador sea el 27 de junio, incluyendo la terapia intensiva.

Este medio publicó ayer que, en los últimos 14 días, Jalisco triplicó el número de casos activos del virus al registrar un aumento de 201% en esa incidencia por cada 100 mil habitantes, ocupando el segundo lugar del país con más crecimiento acelerado por tasa de este indicador.

La Secretaría de Salud informó que hay 129 mil 184 contagios de COVID-19 en el país y 15 mil 357 muertes.