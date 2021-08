La FEU critica a gobernador por defender desarrollo en Huentitán

Por defender el desarrollo Iconia en el parque de Huentitán, Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) criticó al gobernador.

El mandatario aseguró que se trata de un área privada y no pública, y criticó la injerencia de la Universidad de Guadalajara a través de la FEU, la cual montó junto con vecinos un campamento llamado Parque Resistencia Huentitán, el cual fue desalojado en días pasados por elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Ante las declaraciones del gobernador, quien afirmó que no es un parque sino propiedad privada, Armenta señaló que el gobernador miente sobre Iconia: Él dice "¿cuál parque?", pues no se me ocurrió a mi. Hay un decreto en el que el Congreso de Jalisco lo expropió para ser parque".

Incluso le recordó que él mismo intentó recuperarlo a inicios de su administración en Guadalajara pero "le faltó valor".

"Él inició un juicio en 2016, que era lo que nos había prometido a los vecinos en campaña, que iba a recuperar el lugar para ser parque. Iniciaron en enero (el juicio) pero lo dejaron caer intencionalmente en julio y expiró, y después pactan con inmobiliarias en diciembre. Otra cosa que no dicen es que ya pasaron dos años que tenía la empresa para cumplir", señaló.

También, destacó que aunque el alcalde interino de Guadalajara, Eduardo Fabián Martínez Lomelí, acudió al parque y les dijo que habría diálogo, "no vale nada su palabra, quien decide está en Casa Jalisco porque fue quien materializó y firmó el pacto con la mafia inmobiliaria".

Afirmó que, aunque dijeron que se recibió un predio a cambio en Baja California Sur, esto no se puede hacer: "es desafortunado y mal informado. No sé si no fue a clases, pero un lugar apropiado para ser parque no se le puede dar otro fin. Podrán comprar a los jueces a nivel federal, pero no a la Suprema Corte de Justicia y menos a los órganos internacionales. El movimiento va a ganar".

Adelantó que más tarde, en el parque por la entrada de Paseo del Zoológico #501, hablarán de las medidas que continuarán en defensa no solo de Huentitán, sino de otros predios de la ciudad como en Nixticuil.

Y, una de ellas será mantener activismo con talleres de arte y cultura en esta entrada. Buscarán que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco los siga acompañando.

IM