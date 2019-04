La Canaco insiste a jueces que se sometan a pruebas de control

Ante la resistencia del Poder Judicial para realizar exámenes de control y confianza a sus miembros, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara (Canaco), Xavier Orendáin de Obeso, llamó a los jueces a un compromiso por mostrar una “convicción de cambio”, y realizarse las pruebas de manera voluntaria.

“Espero que, más allá de la jurisprudencia de la Suprema Corte, donde no obliga a los jueces, surjan miembros del Poder Judicial que digan que están dispuestos a hacerlo aunque no lo marque la ley. Puede no ser un examen de control y confianza, pero hay muchos pasos que podrían dar”, aseguró Orendáin.

Durante la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la Canaco, el pasado 28 de marzo, Orendáin llamó a firmar un Pacto por la Integridad y el Bien Ser que busca comprometer a los tres niveles de Gobierno a actuar contra la corrupción, a mostrar transparencia en la administración pública y a mejorar la seguridad.

Uno de los temas fue pedir al Poder Judicial del Estado exámenes de control y confianza. Sin embargo, el argumento que se utilizó fue que, en 2014, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) derogó los artículos de la Ley de Control de Confianza del Estado de Jalisco que ordenaban a los jueces hacerse estas pruebas, pues esa disposición violaba la autonomía del Poder Judicial.

“En el Pacto vendrán por escrito planteamientos donde el Poder Judicial se tiene que comprometer, tal y como ya lo manifestó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro Esteves”, cerró Orendáin.

Abren nuevo Juzgado en Ciudad Guzmán

En atención a una de las principales demandas en la impartición de justicia, y por el rezago que el ámbito de lo familiar registra desde hace años, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) informó que ayer fue inaugurado el Décimo Tercer Juzgado en Materia Familiar, en Ciudad Guzmán.

Ricardo Suro, presidente del STJE, precisó que un Juzgado Auxiliar fue “transformado” y se convirtió en ese nuevo espacio.

“Con esta acción continuamos enalteciendo nuestro principio rector de hacer más con menos, a través de un ejercicio serio de austeridad”, dijo el magistrado presidente.

Apenas en noviembre pasado fue inaugurado el Décimo Segundo Juzgado en Ciudad Judicial, en Zapopan, “lo cual no ocurría desde hace más de una década”, presumió el Poder Judicial.

Y como en esta ocasión, aquella inauguración se logró con una correcta distribución de recursos, pues no se erogaron partidas extraordinarias.