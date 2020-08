La CEDHJ exhorta a investigar a implicados en el feminicidio de Liliana

Luego de conocerse que la muerte de la joven wixarika Liliana Carrillo fue feminicidio y no suicidio, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) pide a la Fiscalía del Estado, que el órgano de control interno inicie el procedimiento de responsabilidad a los trabajadores que se vieron implicados en la investigación del caso.

Entre las causas por la que solicita la investigación se encuentra que los servidores públicos no indagaron sobre la violencia que vivía Liliana, no entrevistaron a las y los posibles testigos con traductores oficiales, no realizaron el resguardo de las prendas de la fallecida ni de la bufanda con la que supuestamente se ahorcó.

La defensoría detalla que, incluso, el agente del Ministerio Público de Huejuquilla el Alto y el perito en criminalística del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses alteraron un documento sobre los exámenes realizados al cuerpo, y que el médico simuló realizar la necropsia.

También agrega que policías investigadores de la Fiscalía, uniformados de la policía municipal e integrantes de vialidad municipal violaron los derechos humanos de la víctima y la familia al ser omisos en sus funciones.

Otras de las solicitudes de la defensoría por el caso es la integración del caso en el expediente de cada uno de los implicados, la reparación de daño a la familia de Liliana y la creación de una agencia ministerial especializada en atender los casos de violencia contra las mujeres en comunidades wixarikas.

