En el tercer informe de actividades (2022-2023) de la plataforma Visible que se llevó a cabo en las instalaciones de la Casa Taller José Clemente Orozco en la zona Minerva de Guadalajara informaron de la organización Amicus D.H. sociedad civil que defiende los derechos de la comunidad LGTBQ que en su página visible.lgbt reportaron que durante el 2022 hubo 105 reportes en la Entidad de discriminación y violencia.

Juan Pablo Delgado, director ejecutivo de Amicus, destacó que en los cuatro años que la plataforma lleva en funcionamiento, Jalisco es el tercer estado en el país con más reportes, esto no quiere decir que sea el más violento, sino que comienzan a conocer este portal.

“El año pasado hubo 105 reportes correspondiente al estado de Jalisco, durante los cuatro años que hemos relevado información se ha mantenido estable en el mismo lugar y aparece en el tercer lugar de incidencia, no interpretemos como el lugar más violento, sino que es el lugar que ha levantado más reportes, aún no conocemos el universo de reportes, ojalá las instancias de nuestro paí se dedicaran efectivamente a generar la confianza entre la ciudadanía y las poblaciones que vivimos discriminación y violencia, entonces hubiera un nivel de denuncia importante que pudiéramos asegurar qué porcentaje se relevan y se podría hacer comparativo justo, la información de Visible es únicamente descriptiva”, dijo.

El director de Diversidad Sexual de Jalisco, Andrés Treviño, destacó que este tipo de reportes, no todos tratan de delitos, y que también no todos llegan ante la agencia del Ministerio Público por diversas razones.

“Hay que entender la plataforma permite reporte de incidencias, nosotros desde el Gobierno de Jalisco hicimos este reporte para fortalecer la visibilidad, los reportes que se pueden generar no todos son un delito, y no todos llegan a una denuncia ante el Ministerio Público, cuando firmamos este convenio de colaboración lo hacíamos partiendo de la barrera de las denuncias y según otros documentos estadísticos, por ejemplo la encuesta nacional de discriminación, nos reportan diferentes motivos por los que no presentan una denuncia ante las autoridades, uno muy importante es el estar en el closet y pues mucho no van por esa razón”, destacó.

Desde el 2018 que se creó la plataforma Visible, hasta principios del 2023, ha habido 249 reportes en Jalisco; en fechas decembrinas a nivel nacional en el seno familiar hubo más de 200 reportes de discriminación el pasado año.

