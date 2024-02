Kumamoto: listo para gobernar Zapopan

Pedro Kumamoto Aguilar (nacido en Guadalajara hace 34 años) luce fresco, jovial, es la seña de la juventud que le acompaña, aunque ya no es el joven universitario, sino el líder político, el profesor que se ha formado para dirigir el camino de Zapopan hacia un cambio centrado en la gente y el progreso.

Recién tuvo que superar un obstáculo más: una determinación judicial bloqueaba su candidatura en favor de la paridad de género. El tema se comentó ampliamente e incluso se reacomodaron las coaliciones con Morena en varios municipios de Jalisco, “pero eso no fue por mi candidatura”, subraya “Kuma”, como le dicen todos. “Ojalá tuviera yo ese nivel de importancia”, dice mientras ríe, un gesto constante durante la charla. “En Morena ya tenían eso previsto”.

Pedro Kumamoto aparecerá en las boletas del 2 de junio próximo como candidato a la presidencia municipal de Zapopan.

En este momento, su discurso se balancea entre las críticas a la administración actual y su visión para Zapopan.

Kumamoto considera que su alianza con Morena es una ventaja sobre los demás competidores por la alcaldía. Asegura que una eventual llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia, le permitirá una conexión directa para obtener apoyo para cumplir los objetivos de la que será su administración.

En el diálogo con el joven y reconocido político, salpican constantemente las referencias autobiográficas ¿Pero cuál es la diferencia del Kumamoto de hoy con el Kumamoto del inicio de su carrera?

“El día de hoy tengo más capacidad y experiencia. Tenemos más equipo, incluso ya tengo una maestría en Políticas Públicas. Creo que lo que ha pasado es que en mi trayecto profesional y político, lo que hemos trabajado como equipo es cómo proponer soluciones innovadoras; (hay) un equipo solvente desde la honestidad y la capacidad, y una mira muy clara de cuáles deben ser los objetivos.

“Por otro lado, lo que permanece es lo que nos originó: esta inconformidad de cómo está la política actualmente; nuestra inconformidad de observar cómo son las cosas y saber que nos merecemos algo mucho mejor, que merecemos un alcalde que no viaja en helicóptero para asistir a un juego de futbol y un Ayuntamiento que no tiene corrupción, porque nueve de cada 10 habitantes en Zapopan consideran que hay corrupción en el Ayuntamiento. Entonces, frente a eso, creo que lo que me llama a hacer política y continuar en ella, sigue siendo exactamente lo mismo.

“Desde luego ya pasaron más de 10 años de lucha y hemos cambiado el ‘vehículo’. Primero fui activista; luego presidente de alumnos; después candidato independiente y también sumamos muchos candidatos independientes. Construimos un partido político porque nos dimos cuenta que el sistema estaba hecho para ellos, y ahora con una coalición con la cual tenemos múltiples coincidencias tenemos la fuerza necesaria para poder cambiar las cosas. El destino sigue siendo el mismo -insiste- , los vehículos han cambiado, pero en cada cambio, lo que siempre van a obtener de nosotros es claridad, una explicación, honestidad y un rumbo fijo: cómo la política les puede servir a las personas, particularmente a quienes menos tienen en la sociedad”.

Pedro Kumamoto va por la alcaldía con los mismos ideales, pero con más experiencia

Una alianza construida en torno a las personas y sus causas.

- Hay quienes piensan que Kumamoto se comporta de manera ingenua…

- Este esfuerzo siempre ha sido muy sincero sobre lo que busca, y hay quien de manera errada, confunde la honestidad, la claridad y la transparencia, con ingenuidad. Creo que la política sí se puede hacer con principios y con claridad de las razones de porqué se hacen las cosas; estoy seguro de que la política es posible sin hacer negocios, sin tener estos ‘amigos’ que se creen dueños de todo en la política. Es una interpretación errónea.

- Igual, muchos consideran que a Pedro Kumamoto lo manejan intereses oscuros, que hay una o varias personas detrás de sus acciones.

- Cuando hay personas que desde la política han vivido una dinámica del poder en donde siempre tienen que ser manejados, o rendirle cuentas a alguien, o que se deben a algún poderoso, se entiende que ellos piensen que somos iguales. Pero no es así. Y eso es lo que hemos demostrado durante toda esta carrera, porque si existiera algo que pudieran hacer público, ya lo hubieran hecho.

Es decir, todo lo que les queda es el rumor de que podría existir algo, pero al vivir en la misma casa en que he estado durante tanto tiempo, tener el mismo patrimonio o en realidad no tenerlo (risas), siento que eso demuestra que tales suposiciones son mentira, y además, que quienes nos acusan de eso, son precisamente quienes tienen intereses ocultos o grupos de poder que los manejan.

La alianza responde al deseo de profundizar su lucha por las causas de la gente

Kumamoto explica su alianza desde los principios y las causas que lo unen con el proyecto histórico de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum y no desde los intereses personales. Insiste en que a pesar de las diferencias, la lucha contra la corrupción y por la inclusión y los derechos de todos, han sido fundamentales para forjar esta alianza:

“Es algo que aprendí desde el Congreso y lo sigo ejerciendo. Cuando uno hace realpolitik debe tener en mente que primero, los acuerdos deben ser legítimos y legales. Jamás se debe entender o justificar que la realpolitik es sinónimo de corrupción, de beneficio para uno. Eso es delinquir. Punto.

“Lo segundo que debe estar presente es que se debe construir un entendimiento de ‘para qué es’. La política es un medio, pero ¿cuál es el fin? Habrá quien diga que la política es un medio, para quizá, impulsar su imagen o hacer negocios. Para nosotros, hacer la política puede confrontar o poner de acuerdo a las personas, para que la gente salga de la pobreza, para que demos certidumbre de cómo vamos a acabar con la inseguridad; para poder tener infraestructura y atender lo que no se ha atendido en el agua durante los últimos 50 años. Nunca puede ser uno el beneficiario de la realpolitik. Las beneficiarias deben ser siempre las personas”.

-¿Cómo se reconcilia la ilusión del candidato independiente con la coalición que se ha hecho ahora con Morena, un partido dominante?

-Morena no es un partido dominante, es un partido que ha construido una mayoría, conformada por los que menos tienen, los jóvenes, las mujeres, los trabajadores, campesinos y universitarios, es con esa gran masa popular con quien hoy estamos acordando.

Y abunda: “Tenemos que ser consecuentes y si estamos viviendo la crisis más agravada de inseguridad, sequía, incendios forestales… tenemos que hacer algo. Fue en ese momento que ocurrió el retorno a ese rebelde y activista y me plantee que teníamos que actuar, teníamos que sumar más voluntades que compartieran nuestros valores fundamentales para ponerle un alto a estas situaciones que nos afectan y que no podemos dejar pasar.

“Por eso decidí dar un paso al frente y competir por la Presidencia Municipal de Zapopan, para cambiar las cosas. Los espacios son un medio para un fin, que es servir a las personas (…), a pesar de que pueden existir cuestionamientos, prefiero mil veces ser cuestionado (por la alianza con Morena) e ir a cambiar la realidad de las personas en Jalisco”.

¿Cómo sería Zapopan con "Kuma" en la Presidencia?

“Sería un municipio que priorice la seguridad, que busque que nadie pase hambre, un municipio que atienda al medio ambiente desde las causas, y en donde se pueda disfrutar la vida en común. Un municipio iluminado donde los espacios públicos sean excelentes. Es decir, un municipio del que nos sintamos orgullosos, donde toda la riqueza y la bonanza continúan, pero donde también pongamos atención en las causas que nos convierten, probablemente, en el municipio más desigual del Occidente del país, y en el top del país.

“Es el municipio al que aspiro, que atiende a la pobreza y que no deja a nadie atrás. Un municipio innovador, que utiliza todas las soluciones tecnológicas, sociales, internacionales y locales, para dar respuesta a los problemas de la crisis climática. Que se disfrute y dé orgullo vivir en él”…

"Lo que estamos construyendo con la gente y vamos a hacer realidad, es el Zapopan del futuro, un municipio en el que no solo por la economía sino por el progreso integral, todos los mexicanos sueñen con vivir¨

- ¿En cuánto tiempo concretaría ese Zapopan?

- Me da mucho orgullo y emoción que vamos a tener a la primera mujer presidenta de este país, y eso va a ayudar muchísimo a que de manera coordinada podamos junto con el gobierno del Estado (donde también tendremos a la primera gobernadora), tener todas las herramientas necesarias para poder hacer esos cambios en el primer trienio. Desde luego, va a ser un arranque, la consolidación avanzará poco a poco, conforme pase el tiempo.

Creo que uno de los principales argumentos, que ningún candidato va a poder tener, es que desde la presidencia de la república vamos a tener a una gran aliada para nuestro municipio. Este es un principio de realidad importantísimo, porque nadie podrá decir que tendrá una coordinación directa con la presidencia del país. Con la doctora Claudia Sheinbaum vamos a trabajar de la mano.