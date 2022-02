José de Jesús Covarrubias: Autorizan orden de aprehensión contra magistrado prófugo

Luego de que no fue localizado para ser llevado a comparecer, fue girada una orden de aprehensión en contra del magistrado José de Jesús "N"., investigado por el presunto abuso de una menor.

La medida fue concedida por el juzgado Vigésimo Primero de Control y Oralidad del Primer Partido Judicial, luego de que el Ministerio Público la solicitó tras no encontrar al señalado en las direcciones que había proporcionado vía sus abogados defensores.

El fiscal estatal, Luis Joaquin Méndez Ruiz, informó ayer que solicitaron la detención luego de no poder cumplir la orden de comparecencia forzada pues no localizaron al señalado. Sostuvo que según los indicios con los que contaban el juzgador aún no habría salido del país, sin embargo, dijo que se solicitó la “ficha roja” a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para que emita el aviso internacional.

Obtenida la orden de aprensión se vuelve a girar la ficha roja ya con el cambio, lo que implica distribuir la información a todas las áreas de aeropuertos, centrales camioneras y al Instituto Nacional de Migración para que estén enterados del requerimiento.

El pasado miércoles, el juzgador se ausentó de la audiencia de imputación argumentando que estaba contagiado de COVID, pero la jueza que lleva el caso no aceptó el justificante.

