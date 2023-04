La semana pasada, se dio a conocer que el exsenador y expresidente municipal de Zapopan, Arturo Zamora, Jiménez renunció al PRI, sin embargo, este viernes se informó de otra salida de las filas del tricolor.

Javier Arana Arana, ex alcalde de Tonalá y ex legislador, dijo por medio de sus redes sociales que también deja al PRI debido a que está inconforme con decisiones que se están tomando dentro del partido.

"He tomado una decisión seria, difícil para mí, he decidido separarme de mi partido Revolucionario Internacional. He presentado mi documento de separación, de renuncia ante el PRI y ante el Instituto Nacional Electoral, ante el INE, en el cual me separo a partir de esta fecha".

"No estoy de acuerdo en decisiones unilaterales que han tomado en el partido a nivel nacional, a nivel estatal, por lo tanto he decido dar un paso a un lado, separarme".

Añadió que "está muy agradecido con su partido, muy agradecido por las oportunidades que me dio, aunque también siento que yo le ofrecí lo mejor de mí políticamente hablando en momentos complicados en el 2018, 2021 y más atrás, así que no hay rencor, no hay ningún resentimiento en contra de nadie".

"Ojalá que le vaya bien a todos, que le vaya bien a Jalisco, que le vaya bien a México en un futuro".

¿Quién es Jorge Arana?

Fue presidente municipal de Tonalá en dos ocasiones: (2012-2015 y 1998-2000).

Diputado del Congreso federal de 2009 a 2012.

Diputado de Jalisco de 2007 a 2009.

Buenas noches, les comparto una decisión difícil, pero madura para un servidor.



Con mucho respeto,



Muchas gracias



Su amigo Jorge Arana Arana pic.twitter.com/3H131qrv33 — Jorge Arana Arana (@JorgeAranaArana) April 1, 2023