Luego de la audiencia de apelación para solicitar a los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia que amplíen la pena de Jr Joao Maleck, el jugador manifestó que ha tenido que ser fuerte para seguir jugando, pues tiene un compromiso con las víctimas, especialmente los hijos de Alejandro, el hombre a quien le arrebató la vida junto con su esposa María Fernanda la mañana del 23 de junio de 2019.

Lo anterior, dijo, pese a las críticas y los señalamientos que se han hecho en su contra tras el proceso penal al que tuvo que enfrentarse.

“Sigo jugando y esforzándome incluso más que antes por el mismo compromiso con las familias y con mi familia obviamente. Para mí es complicado con 22 años, qué puedo decir de cómo me siento. Estoy tranquilo y todo se lo voy a dejar a Dios y lo que él decida lo voy a aceptar, y conforme a derecho es como aquí van a resolver”, expresó al término de la audiencia.

Maleck se dijo tranquilo luego de la sesión llevada a cabo este día en la sala 10 del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, pues se mantiene bajo las condicionantes para que pueda llevar el proceso en libertad, como el acudir a firmar cada mes, la prohibición de conducir y el asistir a sus sesiones psicólogas, además de que cuenta con un couch personal que lo ayuda a trabajar con lo ocurrido.

“Mucha gente a lo mejor me ve en el campo y dice 'no le importa mucho o ya se le olvidó, pero a todos lados donde me paro escucho comentarios, por eso mismo cerré las redes sociales porque ahí se la pasan insultando, no solo a mi, a mi puedo tolerarlo, pero se meten con mi familia y mis seres queridos y eso sí me duele bastante”, añadió el jugador.

Agregó que en este torneo, donde juega para Coras en segunda división premiere, le está yendo muy bien, y continuará así hasta la resolución de los magistrados, que tendrá que ser dada a conocer a más tardar el próximo martes 09 de noviembre. A través de la misma se dará a conocer si la pena de Joao se extiende, se mantiene, o en su caso, disminuye.

JL