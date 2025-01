Jalisco va por tres nuevos vuelos para conectar con Europa de manera directa

Este lunes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, afirmó que como parte de los acuerdos alcanzados en su visita a España se trabaja ya en poder lograr tres nuevos vuelos para conectar a nuestra Entidad con Europa.

Se trata de la posibilidad de un vuelo de Guadalajara a París, pero también el poder abrir una nueva opción para volar de Guadalajara a Madrid gracias a la buena aceptación que se ha tenido con esta oferta, donde el vuelo que actualmente opera esta ruta opera por arriba del 97% de su capacidad, gracias a que no solo está moviendo a las y los jaliscienses, sino a personas de entidades cercanas, como Aguascalientes, Nayarit, Colima o San Luis Potosí.

Es por ello, que, dijo Lemus Navarro, se dialoga ya con dos aerolíneas: British Airways y Vueling, la línea económica de Iberia, para poder lograr estas nuevas rutas.

“No saben con cuántas líneas aéreas estuvimos dialogando. Y lo que ellos ven es que los turistas ya no quieren viajar al aeropuerto de la Ciudad de México, ya no quieren tocar la Ciudad de México. Lo que prefieren es, como saben qué ocupación tiene el vuelo Guadalajara-Madrid, es venir a la Zona Metropolitana de Guadalajara, y prefieren evitar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México”, afirmó el gobernador de Jalisco.

Se tiene, además, la propuesta de un vuelo Puerto Vallarta-Madrid, afirmó el mandatario estatal, con la finalidad de posicionar a este destino de playa en el viejo continente.

“Por ejemplo, lo que me decía el director de Iberia es 'señor gobernador, es que nosotros queremos ir a Guadalajara, más que a la Ciudad de México', y esto a mí me llena de orgullo. Es por eso que estamos consiguiendo que estos vuelos directos también sean para Puerto Vallarta. Estamos trabajando un vuelo Madrid-Puerto Vallarta, porque la apuesta no solamente es que el vuelo de Madrid-Guadalajara vaya lleno de tapatíos o de colimenses, lo que queremos es que ahora venga lleno de españoles también, porque queremos traerlos a nuestro País a que gasten sus euros”, dijo Lemus Navarro.

Como parte de los trabajos llevados a cabo en España, adelantó el mandatario, es que también se lograron acuerdos para seguir sumando nuevos hoteles a nuestra Entidad, y que en los próximos días se estará dando a conocer esta información, una vez que esté de vuelta la secretaria de Turismo, Michelle Fridman.

Por otra parte, añadió Lemus Navarro, se firmaron acuerdos con la Fundación del Real Madrid para poder instaurar una academia de futbol en Jalisco, que permita no solo el desarrollo deportivo en esta materia en las niñas y los niños, sino también el desarrollo de talentos que pudieran ser considerados para jugar en las grandes ligas del futbol.

“Lo que estamos trabajando es que la fundación del Real Madrid invierta en Jalisco. Vienen el miércoles y el jueves de esta semana, y vamos a tener una primera activación en junio próximo. Pero primero van a venir a conocer distintas instalaciones deportivas que tenemos en Jalisco, con el fin de que establezcan una clínica en la ciudad de Guadalajara. Estamos proponiéndoles distintas ubicaciones que ellos van a revisar. Sí, queremos que aprendan de futbol, pero también lo que queremos es formar seres humanos, que las niñas y niños tengan los valores que han aprendido muchas niñas y niños que han pasado por la fundación del Real Madrid, eso es lo que queremos traer”, finalizó el mandatario estatal.

