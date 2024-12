Jalisco, tercer lugar en robo de vehículos y remolques con tecnología GPS

De acuerdo con la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) Jalisco se posicionó en el tercer lugar en robo de vehículos. Según con el reporte de enero a noviembre de este año, el Estado de México ocupó la primera posición con 814 unidades; Puebla el segundo lugar con 572 y Jalisco el tercer sitio donde fueron robadas 395 unidades.

La Delegación Jalisco de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) lamentó que Jalisco se ubique entre los tres primeros lugares. “Realmente todos los días se roban unidades eso es grave”, dijo el delegado de Canacar Jalisco Alfredo Cárdenas Garza.

Además, explicó que ante el incremento en los robos muchos choferes ya no quieren trabajar: “La verdad es que sí está grave porque antes no teníamos falta de operadores, nuestros camiones eran la mejor escuela el papá se llevaba al hijo y lo enseñaba a manejar y todo eso cambio al momento que creció la inseguridad”.

Según el delegado de Canacar, el déficit de choferes a nivel nacional ronda los 50 mil y en Jalisco entre cuatro a cinco mil choferes.

“Lo que más nos preocupa es la seguridad de los operadores, porque si hay más inseguridad menos tenemos oportunidad de mover nuestras unidades, porque las unidades son los que nos dan de comer a los operadores, los mecánicos y los empresarios”, comentó.

Este martes, miembros de la Delegación Jalisco de la Canacar se reúnen con el nuevo fiscal del Estado para dialogar y coordinarse para evitar el robo de vehículos.

“¿Qué podemos hacer juntos para mejorar y que no tengamos tantos robos? Él no puede hacer mucho por nosotros pero sí atendernos y que no sea tan tardado en todos los trámites que tenemos”, agregó.

El dirigente de los transportistas afiliados a la Canacar también pidió que se mejoren las carreteras federales de Jalisco porque el mal estado de algunos tramos facilita los robos.

