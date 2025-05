Jalisco presenta iniciativa ley Pantallas Seguras; busca proteger a menores en el entorno digital

Con el fin de garantizar que niñas, niños y adolescentes interactúen, aprendan y se desarrollen sin poner en riesgo su integridad física y emocional en entornos seguros, el Sistema DIF Jalisco y el Congreso del Estado presentaron la iniciativa de ley Pantallas Seguras, con la cual se busca combinar políticas públicas, legislación y tecnología para crear un ambiente digital seguro.

Como parte de esta estrategia, el gobierno estatal estableció la red de protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales seguros, integrada por instituciones gubernamentales, centros escolares y familias. También se trabajará en un protocolo para el uso de dispositivos móviles en escuelas y espacios públicos a cargo de la Secretaria de Educación estatal, en coordinación con las Secretaría de Innovación y Salud y la Policía Cibernética.

En tanto, se instalará una mesa técnica que analizará la estrategia de pantallas seguras, que será encabezada por el gobernador y será integrada por diversas dependencias estatales, así como organizaciones de la sociedad civil y del ámbito académico. Asimismo se implementará una campaña de concientización enfocada en la prevención de los peligros en el entorno digital y se promoverá el uso del distintito #PantallasSeguras.

Con estas acciones, explicó la presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, la iniciativa de ley es innovadora a nivel nacional, pues reconoce el derecho al acceso seguro a internet, fomenta la formación de los menores de edad y asigna responsabilidades concretas al Estado y a instituciones educativas.

"Pongamos al centro a las infancias, no como discurso sino como prioridad viva y urgente, porque proteger a nuestra niñez y adolescencia no puede esperar más, no es una tarea futura, sino un compromiso del presente. Uno que no se hace desde el miedo, sino desde el amor y desde el corazón. Sigamos trabajando juntas y juntos con convicción, con firmeza y con humanidad por una infancia libre, feliz y segura", comentó.

Por su parte, José Luis Tostado, coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, señaló que el reto de Pantallas Seguras será construir leyes secundarias con la participación activa de la ciudadanía. Además, confió en que todas las fuerzas parlamentarias respaldarán la iniciativa.

"Tenemos que involucrarnos todas y todos, y ese es el compromiso en esta mesa. A partir de esto, que sea el primero de muchos ejercicios, tenemos que llegar a lo que más nos interesa: proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes", mencionó.

La iniciativa contempla reformar la Constitución local y el Código penal para establecer el derecho a entornos digitales seguros y tipificar delitos digitales cometidos contra menores de edad respectivamente, incluidos aquellos que involucran inteligencia artificial, detalló Adriana Medina, diputada presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia en el Congreso de Jalisco.

También se comprenden procedimientos de denuncia por la vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes, mecanismos de mediación escolar y el reconocimiento del derecho del control parental y corrección digital.

"Para garantizar el acceso a internet de sus hijos, que sea en función a su madurez y a su edad, como nos lo marca la UNESCO, al supervisar el contenido digital que tiene acceso a sus hijos sin que pongan en riesgo su integridad física y psicológica", mencionó Medina.

Los principales riesgos digitales para los menores son el acceso a contenidos inapropiados, el ciberacoso, la violencia digital, el grooming, entendido como el engaño de adultos para ganarse la confianza de menores, y el uso excesivo y no regulado de la tecnología.

En tanto, Eduardo Cruz Moguel, presidente de la Fundación PAS, que trabaja en la prevención y atención de menores víctimas de abuso sexual, aseguró que el 93 por ciento del material pornográfico a nivel mundial es de niñas y niños entre tres y 13 años de edad. México, añadió, es de los países más afectados por este delito, especialmente en ciudades como Puerto Vallarta, Chapala, Acapulco y Cancún.

De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), en 2023 el 63.8 por ciento de los menores entre seis y 11 años tenían acceso a internet. De ellos, el 69 por ciento navegaba en redes sociales.

YC