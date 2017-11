Jalisco, con pendientes en materia de violencia de género

Autoridades de diferentes organizaciones civiles nacionales e internacionales, informaron los balances que han tenido en materia de derechos humanos en las acciones que ha realizado el estado para erradicar la violencia de género en Jalisco.

Pese a la creación de grupos especiales para trabajar con autoridades en Jalisco, María de la Luz Estrada de la institución Católicas por el Derecho a Decidir, precisa que los casos de desapariciones y de feminicidios en el estado se han mantenido.

Precisa que de 81 casos que mujeres asesinadas en Jalisco sólo 12 de las mujeres fueron investigadas como feminicidios; agrega que la Fiscalía General del Estado de enero a agosto de 2017, transparentó que existían 956 casos de mujeres de desaparecidas, de las cuales seis fueron encontradas sin vida y 169 siguen sin ser localizadas.

Agrega que durante 2016 y 2017 se registraron 2024 casos de violación de adolescentes y niñas, a eso se le suma 576 casos de mujeres adultas violadas. Precisa que esta cifra es de las mujeres que han denunciado.

Precisa que el problema de violencia en Jalisco es grave y que se sigue poniendo en riesgo la vida de las mujeres, esto pese a los esfuerzos del Estado. Detalla que Jalisco se ha igualado a los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro, Sonora, quienes cuentan con índices elevados de violencia de género y que están por igualar el problema de Ciudad Juárez.

“En seis meses no podemos revertir la violencia de género, es importante que las instituciones cumplan sus declaraciones de prevenir y erradicar la violencia de género. Nosotros queremos resultados, necesitamos tiempo para ver el impacto y la implementación de las acciones de las instituciones, porque no siempre se aplican y si no se aplican, no van a funcionar”.

María de la Luz Estrada detalla, que será hasta el mes de diciembre o principios de enero cuando se defina si decretarán la alerta de violencia de género en el Estado, sin embargo, asegura que pese a que las autoridades entreguen sus dictámenes con las acciones que realizan para la capacitación y que asuman nuevas metodologías de operación, exigirán que las autoridades revisen de forma periódica las instituciones, para que no “aflojen las acciones”.

Pendientes en Jalisco previo al dictamen de la declaratoria de violencia de género en Jalisco

Entre los indicadores de pendientes del cumplimiento de las conclusiones que son importantes impulsar para erradicar la violencia en el estado se encuentran:

• Unidad de Contexto para la Investigación de Feminicidios

Fiscalía de la Desaparición de Personas tiene cualidades de contexto, pero falta claridad de acciones, plan de trabajo y metodología.

• Unidad Especializada Contra el Delito de Personas de Trata de Mujeres

No hay un diagnóstico qué muestre las debilidades para fortalecer la institución. No se justifica para poder darse el fortalecimiento.

• Fortalecimiento del Protocolo Alba a través de unidades de reacción de búsqueda

El Protocolo Alba es una de las acciones publicadas desde el mes de abril de 2017, pero es un protocolo que no cuenta con requisitos de búsqueda. Proponen actualizarlo a los nuevos estándares internacionales. Esto pese a que se publicó hace poco tiempo un nuevo manual. Así como una nueva campaña de difusión.

• Revisar y modificar el Protocolo del Investigación del Delito de Feminicidio con Perspectiva de Género

Se cuenta con un protocolo, pero no está armonizado con la Reforma Penal.

• Mecanismos de articulación entre las distintas agencias ministeriales que atienden a las mujeres víctimas de violencia.

No hay propuestas por parte del Estado.

• Elaboración del Programa Estatal de la Interrupción Legal del embarazo

Sociedad Civil Organizada apoyó pero buscan cumplir la Constitución Política. Hasta el momento se han realizado 12 prácticas de interrupción legal de menores de edad que fueron violadas.

• Rediseñar e implementar Banco Estatal de Datos

Proceso

NM