Jalisco aprieta a contribuyentes para 2020

Aunque no se crearon nuevos impuestos estatales, los contribuyentes jaliscienses pagarán más en 2020 por conceptos ya existentes, como el refrendo vehicular o la renovación de las licencias de conducir.

Ajustes en el cobro de derechos y servicios estatales superan el parámetro inflacionario de 3%. En el caso del refrendo, aumentó 10% para quedar en 649 pesos, aunque se mantiene el descuento por pronto pago.

Tras las manifestaciones generadas por el fallido intento de homologar el refrendo de autos y motocicletas, el cobro a los propietarios de las segundas incrementó 54% y quedó en 260 pesos. En ese caso no aplica el descuento.

Otra novedad son las alzas en el costo de las licencias de manejo para automovilista y en las multas por no tenerlas vigentes. La expedición y renovación creció 10%. Tramitarla por primera vez implicará un desembolso de 696 pesos; y revalidarla, de 584 pesos.

También entrará en vigor el endurecimiento de la infracción por manejar sin licencia. Irá de 10 a 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA): de 844 a mil 267 pesos. El valor de la UMA se ajustará durante enero, con lo que el monto de las sanciones cambiará.

Envuelto en la inconformidad, el peaje al transporte de carga por circular en la metrópoli se estrenará en febrero. El permiso anual costará seis mil pesos y el temporal, mil.

El diputado Ricardo Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso estatal, reconoció que en la Ley de Ingresos 2020 incluyeron aumentos por arriba de la inflación, pero justificó la medida.

“Hay algunas actualizaciones que rebasaron el 3%. Todas tienen una justificación. Por ejemplo, en Jalisco el costo de las licencias es bajo. Los estados vecinos que se parecen a Jalisco en su tamaño cobran mucho más. Lo que está planteando el Gobierno del Estado es, ante la necesidad de cubrir los boquetes presupuestales federales, apostar por un ejercicio muy agresivo para incrementar los ingresos propios”, resaltó.

Los cobros municipales también tendrán ajustes. En Guadalajara y Zapopan se avalaron esquemas de aumento diferenciado del predial según el valor catastral de las fincas.

En el Ayuntamiento tapatío entrará en vigor el crecimiento de costos en los Servicios Médicos Municipales, que cobrarán más por hospitalización, terapia intensiva, cirugías y algunos medicamentos.

ARCHIVO

Buscan aumentar 16% la recaudación estatal

El paquete presupuestal del Estado proyectado para 2020 tiene como uno de sus componentes principales un importante esfuerzo recaudatorio por parte de la administración local, expuso Juan Partida Morales, secretario estatal de Hacienda.

El funcionario dijo que incrementar la recaudación al menos 16% es clave para tratar de compensar el poco crecimiento o decrecimiento de recursos federales, en particular lo correspondiente a la infraestructura.

“Va a ser un año complicado desde el punto de vista económico, con bajo crecimiento, pero el Estado con el presupuesto tendrá la suficiencia para poder cumplir sus objetivos prioritarios”, destacó.

Partida Morales reiteró que buscarán convenios con instancias federales, como el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para evitar la evasión en el pago de Impuesto Sobre la Renta (ISR). Añadió que reforzarán las acciones para recuperar la cartera vencida.

Alicia Márquez Guízar, especialista en Finanzas de la Universidad de Guadalajara, advirtió que es un error de las autoridades cargarles la mano a los contribuyentes cumplidos con aumentos en la carga tributaria. Apuntó que el ideal es ir por los evasores que no cumplen con su responsabilidad.

“Como Estado, lo que se debería buscar es que todos cooperen y que la recaudación sea general y todos sabemos que no todos pagan impuestos, me refiero a la evasión fiscal que existe. Si el Estado quiere recaudar más debe buscar mecanismos para que todos paguen e incluir a los que deberían pagar y no lo hacen”, añadió.

La Secretaría de Hacienda de la Entidad informó que en 2019 incrementó 20% la captación de recursos propios, lo que representó alrededor de tres mil millones de pesos más que el año anterior.

Los fondos adicionales se destinaron a cubrir pendientes en temas prioritarios como seguridad, educación y salud.

Elevan tarifas del servicio de agua potable

Con aumento de 1.86 pesos en la cuota por mínimo consumo de uso doméstico, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) emitió su resolutivo tarifario para 2020.

El pago mínimo se fijó en 63.93 pesos, que aplicará a quienes registren consumo mensual de hasta seis metros cúbicos.

Los adultos mayores o beneficiarios del programa “Prospera” que sean titulares de una cuenta recibirán 50% de descuento.

También se mantiene la tarifa diferenciada para los usuarios del servicio habitacional que acrediten su calidad de jubilados, viudos, pensionados, discapacitados o mayores de 60 años. Además del esquema tarifario para el servicio habitacional para “zonas de pobreza”.

Los grandes consumidores pagarán más. Quien reporte gasto de siete y hasta los 10 metros cúbicos (m3) de consumo sufragará 15.21 pesos más por cada metro.

El costo incrementa conforme al consumo. Quienes tengan un uso de 150 m3 o más deberán pagar 31.05 pesos por cada metro adicional a la cuota fija.

Las tomas de tipo comercial tienen cuota de administración de 210.84 pesos y costo de 22.13 pesos por m3 para quien consuma hasta 62 m3.

Para el uso industrial la cuota de administración es de 235.16 pesos. El costo por m3 aumenta según el consumo, el menor se fijó en 22.20 pesos.

Para alentar el pronto pago el SIAPA distribuyó los recibos con el estimado anual desde la primera quincena de diciembre.

El SIAPA ajustará los precios para abastecer de agua a la metrópoli. ARCHIVO



Prevén concretar gravamen a plataformas de hospedaje

La aplicación del impuesto sobre hospedaje al alquiler de inmuebles vía plataformas digitales podría empezar hacerse efectiva a partir de 2020.

El diputado Ricardo Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda, informó que está por concretarse el acuerdo entre la administración estatal y una de las principales plataformas para hacer efectivo el cobro de 3% por cada alquiler.

“Ese cobro ya está en la ley, pero efectivamente no se aplica. Hay un proceso de diálogo que han sostenido en los últimos meses áreas de la Secretaría de Hacienda estatal con estas plataformas para empezarlo hacer a partir del 2020”, comentó.

El cobro del impuesto sobre hospedaje actualmente sólo se aplica a hoteles. En 2019 se recaudaron 390 millones de pesos (MDP) por este concepto. Para 2020 se calculó recibir 503.9 MDP.

LA VOZ DEL EXPERTO

Padecen cuesta de enero 7 de cada 10

La investigadora del Departamento de Finanzas de la Universidad de Guadalajara (UdeG) afirma que la mala planeación y tener finanzas personales desorganizadas son el origen de la llamada cuesta de enero.

Explicó que se trata de un asunto de percepción, pues en ese mes no hay aumentos desproporcionados de precios.

La investigadora recordó que de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), sólo tres de cada 10 personas llevan un registro y planeación de gastos, por lo que el resto es susceptible a padecer este fenómeno.

“Financieramente hablando la cuesta de enero no existe. Lo que pasa es que enero es atípico porque hay gastos como predial, renovar seguros o el refrendo, pero esos gastos ya sabemos que existen cada año, no es algo nuevo. Lo que hace la cuesta de enero es que la mayoría de las personas no planea su presupuesto y gasta de más en las festividades de fin de año”, comentó.

Otro factor que inclina la cuesta es que en el arranque del año llegan los primeros pagos de las “cascadas de ofertas” que se contratan desde noviembre.

Agregó que sin un mínimo de planeación se corre el riesgo de caer en el sobreendeudamiento para afrontar los compromisos, lo que implica más problemas.

Sobre el incremento de precios al consumidor al arranque del año, la especialista precisó que se compensa con el aumento al salario mínimo.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un incremento de 0.11% en la primera mitad de enero de 2019, lo que marcó la variación más baja en dos años.

Alicia Márquez Guízar (académica de la UdeG)

PARA SABER

Pasos para evitar la cuesta de enero

Hacer planeación sobre ingresos gastos y pagos pendientes.

Escribir en una hoja la proyección de pagos como predial, refrendo, agua. Colocarla en un lugar visible.

Tener presentes los pagos a plazos de las compras decembrinas o del Buen Fin.

Reservar parte del aguinaldo para enfrentar los pagos cíclicos de enero.

Endurecen impuesto porcompra de autos usados

Con un ajuste al tabulador para calcular el impuesto por la compra de vehículos usados, el Gobierno estatal busca ampliar la recaudación por este concepto.

En la Ley de Ingresos 2020 se estableció que sólo estarán libres del pago de cuota fija las transacciones que involucren autos hasta de 35 mil pesos. La cuota fija más baja de 700 pesos y tasa de 4.5% aplicará a los coches valorados entre 35 mil 001 pesos y 56 mil 906 pesos.

“La medida afectará a las personas que menos tienen, que viven en las zonas donde no llega el transporte público o en zonas rurales; que deben comprar un auto usado para moverse. Ahora les van a cobrar más y duplicarles el cobro”, afirmó la diputada priista Sofía García, vocal de la Comisión de Hacienda.

También se amplió el universo de autos que deberán pagar la tasa máxima de 7.1% que se aplica en la transacción de coches valorados en más de 160 mil pesos. Anteriormente ese cobro era efectivo a partir de los 222 mil 200 pesos.

En 2019, la administración estatal calculó recaudar 396 millones de pesos (MDP) por el impuesto a la venta de autos usados, para el 2020 esperan recibir al menos 407.9 MDP.

GUÍA

Otros cobros en 2020

Verificación (500): por la expedición del certificado que haga constar el cumplimiento de la verificación de emisiones contaminantes, conforme a la periodicidad y el calendario que se publique en el Programa de Verificación Vehicular.

Seguridad privada (10,455): registro de personal dedicado a actividades de seguridad privada en colonias, fraccionamientos y zonas residenciales. En establecimientos comerciales, financieros o industrias.

Permiso anual para la circulación de camiones de carga (6,000).

Permiso de 72 horas para circulación de camiones de carga (1,000).

ARCHIVO

Choferes de plataformas pagarán por identificación

Además del pago de la autorización anual para prestar el servicio, los conductores de Empresas de Redes de Transporte (ERT) deberán tramitar un nuevo gafete o tarjeta inteligente para identificarse, que tendrá un costo de 500 pesos.

La obligación de contar con ese requisito se incluyó en la pasada reforma al Artículo 64 de la Ley de Movilidad, en la que también se estableció que los choferes de autos de alquiler vía ERT deberán tramitar licencia de conductor de transporte público, que cuesta 954 pesos, y además les aplicarán las mismas multas que a los taxistas por no tener ese documento.

“No se incluyó ninguna nueva multa, si estamos pidiendo que los conductores de empresas de redes de transporte tengan una licencia particular en automático adquieren derechos y obligaciones con la licencia de transporte público”, dijo el diputado Jonadab Martínez; presidente de la Comisión legislativa de Movilidad.

La renovación de la autorización para la prestación del servicio de transporte vía aplicaciones digitales costará mil 885 pesos por automóvil, lo que representa 55 pesos más que en 2019.

En el caso del registro de las ERT para operar legalmente en la Entidad, tuvo un incremento de mil 164 pesos, por lo que deberán pagar 39 mil 967 pesos.

Ajustes para 2020 en Jalisco

Concepto 2020 2019

Refrendo autos 649 590

Refrendo motos 260 168

Placas autos 1,951 1,894

Placas motos 679 464

Licencia automovilista 696 633

Renovación licencia 378 329

Baja de placas autos 333 323

Alta de placas autos 520 505

Baja de placas motos 167 162

Alta de placas motos 237 244



