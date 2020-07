Jalisco alista paro total si continúa repunte de casos de COVID-19

Aunque Jalisco no está en el momento de activarlo, el gobernador anunció una modalidad de "Botón de Emergencia" que podría parar en seco las actividades en Jalisco si continúa el crecimiento de casos del nuevo coronavirus en el estado.

En un mensaje a través de redes sociales, luego de la reunión de la Mesa de Reactivación Económica, el mandatario jalisciense advirtió que depende de todos los ciudadanos que no se active el paro total obligatorio.

Los criterios que serán evaluados para la activación del botón de emergencia son dos: Saturación del sistema hospitalario del 50 por ciento y tasa de incidencia semanal de 400 contagios por millón de habitantes, por fecha de inicio de síntomas.

“Si el primer indicador llega al 50% o el segundo llega a 400 casos por cada millón de habitantes, vamos a tener que parar una vez más. Así de claro. Hoy estamos en el primer indicador en 26% y en el segundo en 290”, explicó el gobernador.

La noche del lunes 6 de julio, la plataforma Radar Jalisco reportó un nuevo récord de contagios de COVID-19 en la entidad con 664 casos nuevos y 19 decesos.

Asimismo, dijo que el 15 de julio se presentará un nuevo instrumento denominado tablero de riesgo para definir cómo y cuándo continuará el proceso de reactivación del 28% de la actividad económica que no ha podido iniciar operaciones.

“Hoy no existen condiciones para definir una fecha y por ello se construirá una nueva metodología para tomar decisiones que ponderen el riesgo por tipo de actividad. Así se definirá la apertura de cines, teatros, bares, salones de eventos, centros de convenciones, casinos, entre otros”.

Nuestros doctores y enfermeras están trabajando sin descanso

El gobernador de Jalisco también habló sobre el cansancio y el déficit de médicos.

“Como en el resto de las actividades laborales tenemos en el personal de salud hipertensos, diabéticos, embarazadas y personas de más de 60 años que no pueden trabajar. Por eso nuestros doctores y enfermeras que pueden hacerlo, están trabajando sin descanso. Aunque seguimos contratando personal y haciendo rotaciones, el déficit sigue siendo enorme”, sostuvo.

Reveló que van 444 casos de personal de salud contagiados por atender casos de COVID-19 en Jalisco y 1,873 casos de trabajadores del sector salud contagiados.

“Tenemos hospitales listos, pero nuestro personal está trabajando al límite y ahí no tenemos mayor margen de maniobra”, añadió.

El mandatario señaló que la mayoría de los negocios y comercios no han cumplido el llamado de programar horarios de ingreso y salida escalonados y eso impactó en el nivel de riesgo del transporte público por lo que se tendrán que tomar estas nuevas medidas.

¿Qué implica "parar en seco" la actividad en Jalisco?

“Al decir ‘parar en seco’ nos referimos a una medida más drástica que la que tomamos en la primera etapa del aislamiento social. Significaría cerrar toda la industria, el comercio y los servicios. Sólo se mantendría la operación de los servicios de salud, de seguridad y los relacionados con abasto de alimentos. En este periodo de confinamiento total no podrían operar los restaurantes ni en su modalidad de servicio a domicilio. No habría servicio de transporte público salvo para atender la demanda del personal de salud y de seguridad. No podrían operar los tianguis, ni los bancos, ni las iglesias, ni el gobierno, ni las plazas o corredores comerciales. Sólo podrían abrir entre semana mercados y tiendas de autoservicio solamente para venta de alimentos”.

“Estamos en un momento clave. Si actuamos con responsabilidad podremos salir adelante sin tener que volver a parar nuestra economía. Jalisco nos necesita a todos, no podemos fallar”, destacó el mandatario en un mensaje dirigido a los jaliscienses.