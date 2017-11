Jalisco Cómo Vamos busca evaluar al Poder Judicial

El nuevo presidente del Consejo Directivo de Jalisco Cómo Vamos, Juan Arturo Covarrubias, afirmó que el organismo cuenta con el personal especializado para abordar cualquier tema que le interese a la sociedad jalisciense. Puede ser el trabajo de las policías, el abasto de agua o la calidad del transporte público.

Sin embargo, destacó que es muy probable que el observatorio ciudadano inicie una evaluación sobre el funcionamiento del Poder Judicial en la Entidad a través de la cual se conozcan los antecedentes de sus integrantes, su efectividad, y se eviten casos como el que encabezó el ex presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes.

Vega Pámanes dejó el cargo envuelto en un escándalo que comenzó cuando se dio a conocer que solicitó al comisario tapatío, Salvador Caro, que liberara a dos personas retenidas por presuntamente portar armas de fuego. Más tarde se descubrió que en 1984 fue detenido por robar un auto, matar a una persona y resistirse para evitar su captura.

Covarrubias, quien llegó a la presidencia de Jalisco Cómo Vamos hace nueve días, resaltó que el objetivo del ejercicio es cuidar el Estado de Derecho, columna vertebral de la sociedad. Explicó que una vez que los técnicos terminen la propuesta, la presentarán a los miembros del Consejo Directivo para que tomen una decisión.

“Eso, a mí en lo personal, me entusiasma mucho. Me parece que la mayoría de la sociedad va a estar muy interesada. Vamos a empezar a dividir, para no generalizar, cuáles jueces son buenos y cuáles jueces son malos. Para ellos también va a ser muy bueno. Para el Poder Judicial tiene que ser bueno el que lo comparen”.

También comentó que se aprovechará la herramienta para documentar si los magistrados que integran el Tribunal Administrativo del Estado (TAE) hacen un buen trabajo o sólo forman parte de un instrumento que se usa para corromper y no para defender a los ciudadanos.

El empresario agregó que, si la medida se cristaliza, espera contar con la cooperación del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro, de los jueces y los magistrados.

PARA SABER

Herramientas de evaluación

Encuesta de percepción ciudadana ¿Cómo nos vemos los tapatíos?, donde se miden los temas que afectan directamente a la población.

Así vamos en Jalisco, que reúne indicadores de calidad de vida, extraídos de diversas fuentes de información.

¿Qué has hecho alcalde?, donde se evalúa el nivel de cumplimiento de las acciones a las que se comprometieron los ediles de Guadalajara y Zapopan.

¿Qué has hecho gobernador?, que revisa los avances en los indicadores planteados en Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033

Todos los instrumentos y sus resultados pueden ser consultados por cualquier ciudadano en la página http://jaliscocomovamos.org

Jalisco Cómo Vamos prepara alianzas con ONG’s nacionales

El nuevo presidente de Jalisco Cómo Vamos, Juan Arturo Covarrubias, afirmó que, con el objetivo de incrementar la voz de Jalisco a nivel nacional, el observatorio ciudadano ya prepara una alianza estratégica con Transparencia Mexicana, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Mexicanos Primero y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Covarrubias explicó que estos Organismos No Gubernamentales (ONG’s) cuentan con estructuras muy profesionales que se aprovecharán para ampliar las evaluaciones en temas como la educación y la seguridad.

El empresario destacó que luego de un proceso de reestructuración que tardó cinco años, Jalisco Cómo Vamos se encuentra en una segunda etapa de consolidación con un consejo más plural y representativo de la sociedad.

Reforzará la medición de temas que afectan a la población, como el de la seguridad y la violencia contra las mujeres.EL INFORMADOR/Archivo

Medirán violencia de género

Juan Arturo Covarrubias anunció que Jalisco Cómo Vamos reforzará la medición de temas que afectan a la población, como el de la seguridad y la violencia contra las mujeres.

“Se habla de violencia de mujeres pero, a ver, tú gobernador, ustedes alcaldes, tú Congreso del Estado, qué vamos a hacer específicamente, qué vamos a legislar para que esto se controle, o cuando menos inicie una tendencia a la baja”.

En la última Encuesta de Percepción sobre Calidad de Vida 2016, el observatorio registró que las mujeres de la metrópoli se sienten cada vez más inseguras, además de que se tuvo un crecimiento en la insatisfacción hacia los servicios de seguridad que reciben los ciudadanos en general.

En esta nueva etapa de consolidación del organismo no sólo se continuará con las mediciones de los temas comunes que importan al ciudadano, sino que también se buscará ser un organismo de propuesta.

“Vamos por todos los municipios”

La herramienta de rendición de cuentas “¿Qué has hecho alcalde?”, que Jalisco Cómo Vamos aplica desde el año pasado con los presidentes municipales de Guadalajara y Zapopan, Enrique Alfaro y Pablo Lemus, respectivamente, se pretende extender a todos los municipios del Estado.

El instrumento sirve para medir el avance en los compromisos que los ediles hicieron al inicio de su administración, por medio de indicadores y evidencias documentales.

“Ya nos probamos y lo que vamos a hacer es, ya con los nuevos (alcaldes), analizar la estructura que necesitamos para poder responder a ese reto”, señaló Covarrubias.

Indicó que, al inicio del monitoreo de acciones a las que se comprometieron Alfaro y Lemus, se tuvo cierta resistencia a ser calificados.

“Al principio, este ejercicio de rinde cuentas y te calificamos, pues no les gustaba nada. En la segunda etapa empezaron a entender y ya en la tercera etapa saben que nosotros analizamos de manera científica, si no están de acuerdo, pueden meterse a nuestros papeles y se los enseñamos”, agregó.

EVALUACIONES

Apuestan por incidir en juicios de la sociedad

Juan Arturo Covarrubias destacó que actualmente se busca que a través de las evaluaciones de Jalisco Cómo Vamos, independientemente de que los resultados no sean vinculantes para las autoridades, se generen juicios en la sociedad que ayuden a sus integrantes a elegir de mejor forma a sus gobernantes.

“Si a algo le tienen respeto el político es al voto, porque es ahí donde pueden perder el poder. Yo creo que la vinculación nuestra es hacer público si el político es transparente o no, si como gobernante ha sido efectivo o no... y si su estructura de gobierno es eficiente”.

El 18 de febrero de 2013, este medio de comunicación publicó que David Gómez Álvarez, entonces director ejecutivo de Jalisco Cómo Vamos, afirmó que uno de los objetivos de la organización, que ya llevaba dos años de medir y analizar indicadores objetivos y subjetivos sobre la calidad de vida en el Estado, era influir en las políticas públicas.

“No es lo mismo que una autoridad pública asista a los eventos del observatorio, se tome fotos con gente del observatorio o que incluso cite datos de encuestas realizadas por el observatorio a que, de verdad, utilice los datos para diseñar políticas públicas. Ese es nuestro objetivo, incidir directamente en la formulación de políticas públicas”, dijo Gómez Álvarez.