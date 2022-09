Para ratificar su rechazo a una reforma al Instituto de Pensiones del Estado (Ipejal) que incremente las aportaciones o modifique sus prestaciones, integrantes de la Federación de Sindicatos Independientes de los Municipios y Organismos Públicos Descentralizados de Jalisco (Fesijal) anunciaron que se manifestarán el próximo lunes 12 de septiembre.

Juan José Hernández Rodríguez, secretario general de la Federación, informó que la movilización saldrá de cinco puntos diferentes para llegar hasta el Congreso del Estado donde piden ser recibidos por la Junta de Coordinación Política para entregar sus propuestas de modificación a la ley del Ipejal. Comentó que plantearán que el gobierno estatal entregue un subsidio al fondo de ahorro de los trabajadores y que pague la nómina del Instituto.

“Es impensable negociar el incremento de las aportaciones de los servidores públicos, eso no se negocia. No vamos a negociar modificar derechos adquiridos. No le vamos a entrar a aportar más dinero porque esa no es la solución. Lo que queremos es que se topen las pensiones a 50 mil pesos y asignaciones presupuestales del Gobierno del Estado, los datos de ellos hablan de mil 975 millones”, argumentó.

Añadió que no se prestarán a una simulación de parlamento abierto en el Congreso estatal y acusó que la mesa instalada para recibir propuestas de los trabajadores no consideró a todos y dijo que podría darse un “madruguete” para que el Poder Legislativo apruebe una iniciativa que ya tendrían preparada.

Los burócratas inconformes se pronunciaron en contra de recomendaciones, que afirmaron están incluidas en el más reciente estudio actuarial, como aplicar reformas para incrementar las aportaciones, ajustar prestaciones y derechos adquiridos. También piden más espacios para los trabajadores en el Consejo Directivo y que el director del Ipejal no sea designado por el gobernador y lo elijan los afiliados.

Los cinco contingentes de la manifestación partirán alrededor de las 9:30 de la mañana desde el Hospital Civil Juan I Menchaca, del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, oficinas centrales del SIAPA, glorieta de La Normal y desde el cruce de las avenidas Alemania y Enrique Díaz de León. Se prevé que arriben alrededor de las 11 de la mañana a plaza Liberación frente al Congreso estatal.