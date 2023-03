Itzul Barrera: Viviendo un sueño para cumplir los de las demás

Itzul Barrera es una de las funcionarias más jóvenes de la actual Legislatura de Jalisco, pero eso de ninguna manera ha influido en el compromiso que tiene para todos los días trabajar por generar cambios en el Estado a través de políticas públicas e iniciativas de ley.

Licenciada en Derecho y recientemente admitida en la maestría en Derecho Electoral, desde los 19 años comenzó en el activismo por los derechos de las mujeres en distintas colonias de Zapopan.

Su oportunidad de incidir desde un cargo público llegó cuando pudo formar parte del hoy extinto Instituto Jalisciense de las Mujeres (IJM), donde fungió como coordinadora de Políticas Públicas y participó en la conformación, por ejemplo, del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, entonces uno de los primeros a nivel nacional.

En 2018, tras concluir la administración pasada, Itzul fue invitada por Morena a participar, también en beneficio de las mujeres, llegando a eregirse como consejera nacional, hasta llegar hoy al frente de la Unidad de Igualdad de Género del Congreso del Estado, donde está cumpliendo el sueño que un día tuvo de pequeña.

“Desde que era niña yo decía que iba a ser diputada. De hecho, mi papá encontró un dibujo que hice en sexto de primaria, como a los 11 o 12 años, donde decía que de grande yo iba a ser diputada. En ese momento ni siquiera sabía qué era o qué hacía una diputada, evidentemente, pero conforme fui creciendo entendí que era en el espacio público donde sentía que las mujeres debíamos estar representadas”.

Hoy confirma que es desde la función pública donde se puede impactar en la vida de todas las mujeres.

“No es el cargo, sino el encargo. Creo que las mujeres debemos de dar la lucha en cualquier espacio de representación. Cada entidad federativa tiene necesidades específicas, y las mujeres tenemos problemáticas y necesidades distintas, por ello creo que siempre hace falta la voz de una mujer, para alcanzar las soluciones y para abrir espacio para las que vienen detrás, y siempre va a ser ese mi objetivo en política”.

Para Itzul, uno de los momentos que más ha marcado su joven trayectoria política es cuando desde el IJM, trabajó en el estudio del contexto del Estado ante la Alerta de Violencia de Género emitida para Jalisco en 2015, y vio de mano de una médica del Hospital General de Zapopan el impacto y los daños que sufren las y los niños abusados sexualmente.

“Me enseñó fotografías de cómo se encontraban los cuerpos de las niñas y de los niños que habían sido víctimas de violación y traté de tener entereza, pero al salir no pude contenerme. Entonces comprendí que si no estamos dentro de los espacios de toma de decisión para poner un alto a este tipo de violencias, no va a cambiar”.

Respecto del tema de la participación de las mujeres en la vida política, celebró que en la actual administración federal pudieran tenerse por primera vez mujeres en espacios que históricamente habían sido ocupados por hombres.

“El solo hecho de que las mujeres estén ahí, ocupando esos espacios, le dicen a una niña de ocho años que puede ser una gobernadora, que puede ser una alcaldesa, una presidenta, y con eso para mí es suficiente”.

Este 8 de marzo conmemora a las mujeres que han pugnado por abrir espacios. “No podría estar más agradecida con eso. Hay que conmemorar estas luchas cada 8 de marzo, y con ello seguir luchando para que cada vez sean menos las mujeres asesinadas, que no haya mujeres desaparecidas, que sean cada vez más los espacios que ocupemos y más las decisiones que tomemos”.