Ismael del Toro se registra como precandidato por Guadalajara

Ismael del Toro, diputado local de la LXI Legislatura del Congreso de Jalisco, se registró este sábado como precandidato a la alcaldía de Guadalajara. Aclaró que no descuidará sus actividades.

Quiero aclarar que por el momento estoy enfocado en mi trabajo legislativo y aunque he decidido tomar un nuevo camino donde pueda seguir aportando a la transformación de Guadalajara, no descuidaré mis pendientes en el Congreso hasta concluirlos. — Ismael del Toro (@DelToroIsmael) 9 de diciembre de 2017

El funcionario acudió a la Casa Ciudadana de Movimiento Ciudadano acompañado por sus familiares y amigos.

“Durante casi dos años he trabajado al lado de mis compañeros Diputados Ciudadanos para cambiarle el rostro al Congreso, y con nuestra agenda local lograda al 100 por ciento he decido tomar un nuevo camino desde el cual pueda seguir aportando a la transformación de la ciudad. Les comento, que esta decisión por el momento no me aparta de mis deberes legislativos y que les daré seguimiento hasta concluirlos”, escribió en sus redes sociales.

Estoy muy agradecido con mi familia y amigos que me acompañaron. Este es el comienzo de una nueva etapa y contar con su apoyo fue muy importante para mí. pic.twitter.com/PNEwvoTlmz — Ismael del Toro (@DelToroIsmael) 9 de diciembre de 2017

En días pasados el emecista descartó la posibilidad de una alianza con el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRD) para la presidencia municipal de Guadalajara.

Acentuó que la coalición entre los tres partidos podría darse pero en otros municipios del Estado.

NM