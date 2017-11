Irresponsables, declaraciones de Aristóteles: Alfaro

El presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro calificó de irresponsable las declaraciones del gobernador Aristóteles Sandoval quien señaló que la distracción de actores municipales por el proceso electoral de 2018 ha generado inseguridad.

“He dicho desde hace tiempo que me parece una actitud irresponsable usar el tema de la seguridad para golpear políticamente. Si quiere ser así de irresponsable pues es asunto de él, nosotros no, estamos concentrados en nuestro trabajo”.

“Usar temas de seguridad para hacer política, tendrá que hacerlo bajo su propio riesgo pero creo que eso no se vale, no es correcto y lo lamento. Si yo le contesto y me pongo a debatir con él, estaríamos cayendo en lo mismo. Le reitero al gobernador que cada vez que nos ha convocado para una reunión estuvimos ahí y estaremos ahí hasta el último día de nuestra responsabilidad".

Ayer el gobernador señaló que el interés por participar en la próxima contienda electoral ha permitido que se descuide la vigilancia y seguridad en las calles. Hizo un llamado a los funcionarios que busquen un cargo público para que renuncien y se enfoquen en una sola cosa.

Alfaro aseguró que ellos están concentrados en realizar su trabajo y señaló que al momento nadie de su equipo ha expresado interés en renunciar para buscar algún cargo de elección popular.

“Creo que está muy claro quiénes están urgidos por salir a campaña. Nosotros no, estamos cumpliendo nuestra responsabilidad y así estaremos hasta el último día. Si alguien en su legítimo derecho busca un cargo de elección está en su derecho de separarse de su cargo en los tiempos que marca la ley”.

Indicó que aún no decide si pedirá licencia para buscar alguna candidatura.