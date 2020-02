Ingresan a Zapopan documentación del fraccionamiento Villa Bosque

Desde el pasado 20 de enero fue recibida en la Dirección de Ordenamiento del Territorio del Ayuntamiento de Zapopan una solicitud para la recepción del fraccionamiento Villa Bosque, también conocido como Villa Panamericana.

Sin embargo el presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, aseguró que no han sido solventadas las observaciones hechas por el Gobierno municipal y no procede recibir dicho desarrollo.

“No nos han entregado la información que nosotros requerimos, mi posición sigue siendo la misma y no va a variar, la Villa Panamericana no va a tener la habitabilidad mientras yo sea presidente”, afirmó.

“Los desarrolladores no han cumplido con los requisitos de los Planes Parciales en las zonas de donación, no cumplen con las densidades requeridas por los Planes Parciales y con los usos de suelo y por lo tanto no habrá permisos para vivienda en la Villa Panamericana”, añadió en entrevista realizada luego de una reunión con constructores.

Mientras esto sucede, el remozamiento en la Villa Panamericana se aceleró con cuadrillas de trabajadores que pintan las fachadas y rehabilitan las áreas verdes.

Fue en octubre pasado cuando los desarrolladores y un grupo de ambientalistas firmaron un convenio para detener las controversias y frenar los litigios que había sobre el inmueble.

