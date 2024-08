El director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, confirmó que se presentaron denuncias para investigar posibles actos de corrupción en la Delegación Jalisco del organismo.

“Hay investigaciones en contra de diversos funcionarios de Jalisco y de otros estados”, confirmó el funcionario federal.

Reconoció que algunos funcionarios se aprovecharon de esquemas de créditos de emergencia que se tuvieron para los afectados del huracán Otis en octubre del año pasado en Acapulco.

“Se aprovecharon para hacer esquemas indebidos y también se presentaron denuncias por falsificación de documentos y posible fraude a la seguridad social y causas que ya investigará el Ministerio Público”, añadió. Agregó que se ha venido trabajando en todos los frentes contra la corrupción.

“Aquí en Jalisco se tuvo un caso en abril del año pasado que se detectó en nuestras oficinas de Puerto Vallarta un esquema donde aparentemente había un cobro para inscribir créditos, se hizo una investigación interna, se concluyó y se rescindieron contratos y se hicieron las denuncias ante la Fiscalía general”, detalló.

Dijo que colaborarán con las autoridades y será la Fiscalía General de la República quien determine la culpabilidad de los ahora exfuncionarios.

El director del Infonavit designó a Ricardo de Jesús de la Torre Briseño como nuevo delegado del Infonavit en Jalisco en sustitución de Ramón Gómez Armentia quien fue cesado de su cargo la semana pasada.

Ricardo De Jesús de la Torre Briseño inició en la función pública como especialista administrativo en la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado.

En el partido Morena fue coordinador territorial en el Distrito 14 de Guadalajara en campaña estatal de Morena.

“Él es que quien va a encabezar los esfuerzos del Infonavit en Jalisco junto con un equipo de trabajo nuevo que van a encabezar las distintas áreas del Infonavit como crédito, cartera, recaudación fiscal, entre otras”, dijo.

Aseguró que el nuevo delegado cuenta con todo el respaldo y la confianza ya que es parte del movimiento de la Cuarta Transformación y representa los valores que ha puesto el actual presidente de México, no robar, no mentir y no traicionar.

