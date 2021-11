Influenza: Gabriela promueve vacunación tras perder a familiares por virus

En la familia de Gabriela Ramírez, quien es comerciante, hubo pérdidas por COVID-19, pero también, antes de la pandemia, su hermano enfermó de gravedad por influenza, además que los medicamentos eran escasos en el sector público.

Por sus experiencias, Gabriela promueve la vacunación y pone el ejemplo manteniendo a su hija, de siete años, con su esquema completo, además de acudir cada año por el refuerzo de influenza y haber completado su esquema contra COVID-19.

"(Mi hermano) estuvo batallando porque los pulmones están en riesgo y por fuera cuesta muchísimo. Vacunados, aunque te enfermes, no lo haces al punto de que tus pulmones estén a punto de colapsar", compartió.

Añadió que también acudió a vacunarse porque "soy muy de 'si te cuidas tú, nos cuidamos todos' y siento que es protección. Para mí sí es super importante vacunarse. Es decisión de cada quien, pero hay que ser conscientes de que es una ayudita que nos dan para no contagiarnos o no enfermarnos de gravedad. Hay que ser prevenidos".

En el Centro de Salud Número 1, como en todos incluyendo los del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), todas las personas pueden acudir a vacunarse contra la influenza, primordialmente grupos vulnerables como embarazadas, personas con comorbilidades, adultos mayores de 60 años y niños menores de cinco años.

Mirta López de 68 años, como Gabriela, también asistió al Centro de Salud 1 para inocularse contra la enfermedad.

"Es importante vacunarse para no contagiarnos de manera grave de otras enfermedades. Mucha gente no se quiere vacunar, pero yo soy de las que se pone todas para no tener problemas ni darle más al sector salud. En mi familia también promuevo mucho la vacunación", señaló.

Para esta temporada se prevén aplicar dos millones 078 mil 835 vacunas con biológico trivalente, que protege contra la influenza AH1/N1, AH3/N3 y linaje B/Victoria.

Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, refirió que no hay incompatibilidad entre la aplicación de la vacuna contra la influenza y las primeras o segundas dosis para COVID-19.

JM