Personas que viven en los alrededores del vertedero de Los Laureles, ubicado en Tonalá, afirman que los incendios como el que ocurrió el domingo pasado son una constante debido a las quemas agrícolas sin control.

El Gobierno de Jalisco informó ayer que el incendio referido, por el cual la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) activó una alerta atmosférica para Tonalá, El Salto y Juanacatlán, se debió a una quema agrícola en la Colonia Parques del Triunfo.

Los vecinos aseguran que es común que en el tiradero prenden fuego sin ningún tipo de precaución.

“Sí prenden seguido por las parcelas. No es una quema agrícola controlada, lo hacen irresponsablemente, además de que (los encargados del relleno sanitario) no retiran la basura que se suponía ya se iban a llevar. Fue buena medida que los niños no fueran a clases”, comentó José Luis Herrera.

“Al principio se veía muy negro, salía mucho humo. Dos horas después se comenzó hacer gris alrededor del fraccionamiento (Parques del Triunfo). Sí son constantes los incendios. A veces quemas agrícolas. No hay una regulación. He visto gente que de la nada prende para quitar hierbas, es muy común que lo hagan en los alrededores del vertedero”, comentó Geraldine, propietaria de una tienda en la zona.

Las autoridades indicaron que el incendio está controlado, por lo que ya no representa un riesgo para la población. Sin embargo, los trabajos para apagarlo continuarán.