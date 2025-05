Hasta el momento se reportan tres personas desaparecidas tras el incendio que se registró en una fábrica de aerosoles en el Álamo Industrial, ubicada en los límites municipales entre Guadalajara y Tlaquepaque, confirmó el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (UEPCBJ), Sergio Ramírez López.

Además, se reportan 18 lesionados y dos personas fallecidas. "En tanto no tenemos identificación, mantenemos tres personas no localizadas […]. Se están revisando expedientes para determinar cuáles son las condiciones de seguridad de la empresa, en las que estaba operando, y el dictamen de los investigadores de incendios nos van a arrojar mucha información para poder, entonces sí, determinar si fue un tema incidental o accidental", señaló.

Una de las personas desaparecidas es Jorge Octavio Rivera Polanco de 32 años, quien trabaja como montacarguista en la fábrica desde hace aproximadamente cuatro años , relató su esposa, María Guadalupe.

Desde ayer por la tarde, cuando se registraron el incendio y explosiones posteriores, no sabe nada de él. "Hasta ahorita sólo me han dicho eso, que está dentro de las tres personas desaparecidas. Ayer no me daban nada de información hasta hoy que llegué aquí", mencionó.

Por su parte, Ramírez López señaló que, hasta el momento, una casa fue consumida por las llamas, pero no descartó que en el transcurso del día reciban más reportes de afectaciones en hogares e inmuebles aledaños a la fábrica por impactos de proyectiles.

Una vez que sea controlada la emergencia, adelantó, iniciarán con las investigaciones para esclarecer los hechos y confirmar las causas del incendio.

