“No sé nada de él desde ayer en la tarde”, dijo María, quien busca a su esposo, Jorge, una de las tres personas desaparecidas tras el incendio registrado en una fábrica de la colonia Álamo Industrial este miércoles.

María Guadalupe hablaba por teléfono, pero dejaba escapar sollozos silenciosos, retraídos. Se limpiaba las lágrimas que le escurrían por la mejilla con una servilleta. Debajo de la carpa del centro de mando de Protección Civil Estatal, María esperaba alguna noticia de su esposo, Jorge Octavio Rivera Polanco, una de las tres personas desaparecidas tras el estallido registrado en la fábrica de aerosoles en el Álamo Industrial.

“Hasta ahorita sólo me han dicho eso, que está dentro de las tres personas desaparecidas. No me daban nada de información hasta que llegué aquí. Estoy esperando que me den más información para hacer una denuncia en la Fiscalía. Mi esposo es montacargas en la fábrica”, relató.

Tras más de 27 horas de labores ininterrumpidas para sofocar las llamas de los tres incendios registrados en el Álamo Industrial, en los límites de Guadalajara y Tlaquepaque, durante la tarde de ayer la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque permitió el regreso a sus hogares de las personas evacuadas de la zona.

En total se evacuaron a mil 365 personas en seis manzanas, 11 empresas, nueve bodegas y una escuela aledañas a la zona afectada.

La alerta atmosférica se mantiene

Hasta las 20:00 horas de ayer, Semadet informó que la emergencia atmosférica activada por el incendio en la fábrica se mantendría en Tlaquepaque y Guadalajara, principalmente para las colonias de El Álamo Industrial, Fraccionamiento Revolución, San Miguel y Las Huertas.

CT